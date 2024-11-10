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富有年代感的喫茶店空間超迷人！隱身延三夜市、周末殺時間小秘境

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

延三夜市不止小吃多，還有厲害的咖啡廳「秋波名曲珈琲」，之前想來這喝咖啡不過停業一段時間，這次來附近工作想殺時間，又想到了這家咖啡廳，環境極度復古，就像日本富有年代感的喫茶店一樣，只是少了煙味環境更舒適，裝潢擺飾都很有味道，咖啡也好喝。

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位置＆環境

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲位於昌吉街與延平北路三段的交叉口附近，最近的捷運站是大橋頭站，步行過來大約十分鐘內的距離，附近不是很好停車。

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）　

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲從外觀就十分復古，走的是日本復古喫茶店路線，木質裝潢，有著長長的大理石材檯面，座位區還是絨布沙發，擺設很用心。

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲整體感覺十分舒適，播放的音樂也讓人很放鬆，咖啡跟甜點都算是不差，店裡太多小物可以探索，真的很有趣！

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲位子不多，很容易客滿。

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲很多可愛的小公仔，以及我那個年代的黑膠唱片，時代的眼淚呀！看了超懷念！

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

菜單

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲菜單上的甜點不一定都有，有提供的會標示起來。

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

美式咖啡　拿鐵

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲下著雨的天氣只想喝點熱的，美式黑咖啡以及拿鐵都好喝，不苦不澀，尾韻香濃，馬克杯好可愛！

焦糖布丁

▲▼超有味道復古日式昭和風咖啡廳「秋波名曲琲」。（圖／部落客水晶提供）

▲口味跟口感都很優秀，不會太甜膩，加上鮮奶油更加香滑順口，還有小時候很喜歡的蜜漬櫻桃點綴，高腳杯裝著非常復古。

秋波名曲珈琲

地址：台北市大同區昌吉街218號
營業時間：13：30～18：00　周一、周日公休

水晶安蹄 不務正業過生活
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