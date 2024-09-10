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台灣人赴韓醫療觀光「年增867%」　醫美、整形最夯

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首爾明洞街景。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國美妝保養、醫美在全球備受歡迎，台灣人也不例外。根據韓國保健福祉部（MOHW）統計數據顯示，台灣旅客2023年赴韓醫療觀光人數成長了867%，醫美、整形最受歡迎，而現在視力矯正相關手術也開始受到青睞。

台灣人現在赴韓旅遊，早已不只是追星、購物、走訪景點，現在有越來越多台灣旅客到韓國玩時順便進行保養，根據韓國保健福祉部（MOHW）統計數據顯示，2023年台灣旅客赴韓接受醫療、手術的年增率為訪韓外籍旅客中最高，約866.6%。

其中，多數旅客以整形、醫美為主，但視力矯正手術如SMILE-LASIK 全飛秒雷射、人工水晶體植入等等，也開始受到台灣旅客青睞。

▲醫美、保養。（圖／pixabay）

▲越來越多台灣人到韓國進行醫美行程。（圖／pixabay）

而根據提供韓國在地旅遊服務平台Creatrip的數據顯示，台灣人在韓國醫院和診所的預約中佔了最大的比例，與2023年上半年相比，預約醫療服務的交易量增長了280%，其中眼科診所佔比約25%，而值得注意的是，所有交易中有超過95%是來自台灣旅客。

近期除了醫美外，近視雷射等視力矯正手術也開始受到歡迎，最大優勢是因當地同業競爭激烈，反而造福顧客，近視雷射手術的價格變得更加實惠，甚至比台灣便宜近50%，加上價格透明、有中文口譯服務，使平台近期觀察到「在韓國做近視雷射」成為台灣旅客訪韓的熱門選擇之一。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 醫美

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