盤點香港大嶼山必走行程！透明纜車360度飽覽山海、逛東方威尼斯

首圖／IG@chu_0807_mi、IG@jeannie_lam_

香港作為亞洲的國際大都市，不僅擁有繁華的都市風貌，也擁有豐富的自然景觀和文化體驗。來到香港旅遊，第一站不如就選擇離機場不遠的大嶼山，坐在昂坪360纜車上從高空俯瞰香港的自然之美，將旅客帶往壯麗的山頂景觀和豐富的文化遺產。這次的香港自由行就要來推薦這個不能錯過的體驗，連接了東涌與昂坪的纜車路線，讓這段旅程不僅僅是一次視覺的饗宴，更是一段充滿驚喜和發現的探險之旅。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

昂坪360纜車

昂坪360纜車是全長5.7公里的雙纜索觀光纜車，從港鐵東涌站步行約5分鐘，便能抵達纜車東涌站。一路從東涌站往上到昂坪站，全程約需25分鐘。纜車共推出3種不同方案，分別是一般的標準車廂、底部加設強化玻璃透明地板的水晶車廂，以及2022年最新推出的crystal+車廂，4面都採用全透明強化玻璃，幾乎全透明的設定，讓遊客可以真正意義上的從360度全方位欣賞腳下的風景。

圖／IG@jeannie_lam_

昂坪360度視野

纜車沿途經過壯麗的北大嶼山郊野公園，在穿越這片壯麗景色的過程中，提供了無與倫比的視野。遊客可以在纜車上俯瞰到茂密的森林、連綿起伏的山巒以及南中國海的美麗景色。隨著纜車緩緩上升，翠綠的山巒逐漸展現在眼前，北大嶼山的天然美景令人心曠神怡。特別是當纜車掠過山巔時，那種壯闊的視覺衝擊讓人感受到自然的偉大與美麗。

圖／IG@jeannie_lam_

昂坪周遭景點

天壇大佛

從昂坪市集步行不遠，就能到達天壇大佛。這尊大佛高34米，重250噸，是世界上最大的戶外青銅坐佛之一。大佛坐落在昂坪高地，象徵著和平、和諧和智慧。要親近大佛，需要攀登268級石階，這段過程既是體力的挑戰，也是心靈的淨化。在石階頂端，遊客可以近距離欣賞大佛的莊嚴神態，並俯瞰周圍的壯麗景色。晴天時，站在大佛旁邊，仿佛置身於雲端，讓人感受到一種心曠神怡的寧靜。

圖／昂坪360官方網站

迪士尼樂園

除了昂坪山上景點外，大嶼山還有多個周遭景點值得遊玩。其中之一便是香港的熱門觀光景點迪士尼樂園。香港的迪士尼樂園分為多個主題區域，包括迷人的夢幻世界、驚險刺激的探險世界、科技未來的明日世界等。無論是小朋友還是成年人，都能在這裡找到屬於自己的歡樂時光。除了遊樂設施外，還有夜晚的煙火表演，伴隨著動人的音樂和絢麗的燈光，將整個樂園變成了一個夢幻的王國，這一刻的美好與夢幻，讓每一位遊客都深深陶醉。

圖／IG@chu_0807_mi

大澳漁村

如果想體驗香港的傳統漁村風情，不妨前往有著「東方威尼斯」之稱的大澳漁村。這個漁村位於大嶼山的西部，保留了獨特的棚屋和漁村文化。這裡的房屋建在水面上，互相連接形成了一個水上社區，遊客可以乘坐小船，穿梭於水上棚屋之間，近距離觀察當地居民的生活方式。漁村的居民大多以捕魚為生，生活簡樸且充滿人情味。在這裡，你可以看到傳統的漁船、古老的魚乾製作工藝，還可以品嚐到新鮮的海鮮美食。

圖／昂坪 360 官方網站

香港旅遊｜前往迪士尼樂園前你必須知道的八件事，美食、表演一個都不落下！

【你可能也想看】

►登上全世界最佳觀星地！夏威夷自由行攻略 跳島交通＋各島嶼介紹

►隱身神農街的摩登老屋！深夜喝咖啡享受慵懶時光 結合懷舊住宿區

►文青男女逛街首選中山區！復古日系底片選物店、神秘肉桂捲藏巷內