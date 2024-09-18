首次開放搭乘！國寶級「總統花車」今早開賣　花東2天1夜3990元起

▲總統花車18日早10點正式開賣。（圖／易遊網提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

國寶級列車「總統花車」首度開放民眾搭乘！台鐵與易遊網「環島之星夢想號」合推全新花東鐵道行程，途中能體驗歷任總統必吃的庶民美食，或入住五星級總統套房，讓旅客一起回到總統花車奔馳的輝煌年代，遊程今（18日）早10點正式開賣，兩天一夜每人最低3,990元起。

▲總統花車-女主臥室。



台鐵「總統花車」於1967年改造完成，深具歷史及藝術價值，車全長20公尺，由玄關進入車內，首先會看到由6個歐式造型的高背座椅及大長桌組成的會議室兼餐廳，在水晶燈光的照明下顯得豪華氣派。

▲由6個歐式造型的高背座椅及大長桌組成的會議室兼餐廳，在水晶燈光的照明下顯得豪華氣派。



再往車中央走，便是男主臥室及女主臥室，兩間臥室中間以專用盥洗室相連，從走道再往車端走便是會客室，以絨布沙發和茶几搭配而成，典雅而大方。此外，現唯一車尾有瞭望台的客廳車，也將於總統花車專列上加掛該車。

▲現唯一車尾有瞭望台的客廳車，也將於總統花車專列上加掛該車。



繼前總統李登輝先生曾於1991年搭乘過「總統花車」環島視察後，至今僅安排例行性檢修，台鐵為了給予旅客全新的玩法體驗，將首次對外開放搭乘活動，結合3節莒光車廂，僅服務132個座位，沿途將安排台鐵文化志工導覽總統花車歷史。

▲總統花車-男主臥室。



10月路線行駛花蓮富里往返，中途停靠壽豐、光復、瑞穗、玉里等4站；11月路線行駛台東瑞穗往返，停靠山里、關山、池上、東里等4站，停靠站時安排旅客分批至總統花車及客廳車參觀，讓旅客零距離接觸歷史總統花車文物，並提供迎賓活動與小農市集，路途中還能享用塵封在饕客回憶中的臺鐵豪華便當「火車大菜」，並特別設計專屬名片式車票，及附掛於機車頭上的車銘版，供旅客拍照留念，打造一趟懷舊五感體驗。

11月出發「總統花車x元首假期．花蓮．瑞穗天合格蘭別墅2天」，入住五星級「瑞穗天合國際觀光酒店」，擁有金色水樂園、兒童超跑俱樂部、瑞穗市集等館內設施，也精心規劃在地特色的戶外行程，帶旅客體驗客家擂茶手作、鳳林小鎮漫遊，每人22,900元起。

▲西班牙運河風情深植人心的五星級「理想大地渡假飯店」總理套房。



10月出發「總統花車x元首假期．花蓮．理想大地總理套房2天」，入住以西班牙運河風情深植人心的五星級「理想大地渡假飯店」總理套房、品嚐前元首蔣經國先生曾去過的江太太牛肉麵，去程搭乘「環島之星夢想號」，第二日轉搭「總統花車」，回程搭乘城際列車「騰雲座艙」，每人29,990元起。

▲多良車站。（圖／記者彭懷玉攝）



至於小資遊程專案，每人只要3,990元起，包含10月出發「總統花車x光華假期．花蓮．林田山小九份．湖光山色鯉魚潭2天」，入住承億文旅-山知道，前往林田山林業文化園區、鯉魚潭等景點；「台東．太平洋多良車站+南迴藝術光之迴境2天」，入住台東桂田喜來登酒店、趣淘漫旅-台東、台東旅人驛站鐵花文創館三擇一。

▲▼晶華酒店港籍中餐廚藝總監鄔海明；「鳴廚 X 明廚」限定趟次午餐菜色。（圖／雄獅旅遊提供）



另外，雄獅旅遊美學觀光列車「鳴日廚房」再度與台北晶華酒店攜手，邀請國際名廚推出「鳴廚 X 明廚」特別企劃，首波主打晶華酒店港籍中餐廚藝總監鄔海明操刀，於車上重現「鱈蟹西施泡飯」、「柱侯醬燜牛肋骨」等經典粵菜。

▲三日遊另結合2024年全新啟航的阿里山福森號列車，前往獨立山觀景台眺望嘉南平原。（圖／記者彭懷玉攝）



「鳴廚 X 明廚」規劃「台灣尋味一日之旅」，行程每位19,800元起，老客戶預購可享1,000元優惠；三日遊另結合2024年全新啟航的阿里山福森號列車，前往獨立山觀景台眺望嘉南平原，享受在地食材製作的九宮格木質便當，體驗鐵路緩行悠閒時光。