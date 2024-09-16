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日治時期警官宿舍裡擼貓咪、吃甜食！鐵花村療癒咖啡約放空首選

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳，前身是日治時期的警官宿舍，雖說叫太麻里咖啡，實際上地點在台東市區，而且是由導演黃朝亮承租轉型成咖啡廳，店裡有兩隻親人貓咪，肉桂捲跟咖啡都十分有水準，加上復古的日式建築，環境非常加分！

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位置環境
太麻里文創咖啡位於鐵花路與福建街路口，佔地很大，整體是木製的日式建築，還有顆大榕樹在入口處。

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲門口還做了一個小吧台，還有日本神社繪馬造景，滿滿日式氛圍感。

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲店裡還有擺放黃朝亮導演的電影海報以及攝影機，像是寒單、大釣哥、夏天協奏曲等，都是黃導演的作品喔！

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

餐點介紹
由於這次是活動包場，所以飲料甜點都是自取的方式，肉桂捲也做成迷你品，比一般的要小很多。肉桂捲有兩種口味，黑糖核桃以及霜雪乳酪，其實兩種口味都好吃，雖說不是超濃厚肉桂重口味型的，但是肉桂捲的口感跟糖霜搭配的很好！

除了可以喝到美味的咖啡及甜點外，還可以嚕貓！
貓咪在店裡到處睡，非常討喜，時不時的還會想溜出店門口跑出去玩，真的算是挺療癒的一家咖啡廳，很適合台東這慢活悠閒的氣氛。

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲手沖咖啡老實說不知道是哪一款，喝起來順口不苦澀，配著甜點吃剛剛好！

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
飲料有手沖咖啡、義式咖啡，還有茶飲，有台東特色的洛神飲、小油菊，甜點肉桂捲很好吃，都是黃朝亮導演的老婆親手製作喔！

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

太麻里文創咖啡館

地址：台東縣台東市福建路307號
電話：08－933－0398
營業時間：10：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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關鍵字： 太麻里文創咖啡館 台東美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活 鐵花村 台東咖啡廳

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