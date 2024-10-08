獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業　台中、桃園店只營業到10／20

▲Thai J宣布歇業。（圖／《饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂》提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者黃士原／台北報導

在室內擺放多種植物、花卉，讓人彷彿身處於熱帶雨林中，這是泰式餐廳「Thai J」的特色，自2016年開幕以來，就吸引許多人前往朝聖拍照。不過，餐廳昨日宣布，受到大環境影響而無法繼續經營，台中店、桃園店將於10月20日結束營業。

▲泰式餐廳Thai J台中店2樓的隱密包廂。（圖／《饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂》提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

2016年在台中開幕的泰式餐廳Thai J，室內擺放多種植物、花卉，讓客人彷彿身處於熱帶雨林中，夢幻風格讓人少女心大發，各處盆景使餐廳綠意盎然，搭配歐風的精美水晶燈飾，看似衝突的兩樣元素，卻意外營造出另類美感，如同踏進兼具時尚的花園秘境，網友們更是拍美照拍到手軟。

雖然Thai J已是著名的森林系餐廳，而且台中店、桃園店的Google評價分別有4.4、4.5顆星，但業者昨日卻宣布，由於整體大環境影響而無法繼續經營，2家店將於10月20日跟大家說再見。

▲台中人氣美食「百里香牛肉麵」預告年底歇業。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

另外，台中人氣美食「百里香牛肉麵」，憑藉大份量的牛肉與親民價格，每到用餐時間總是大排長龍。不過由於老闆年紀已70多歲，再加上罹患癌症，因此第二代決定跟大家說再見，預計年底歇業，讓老客人有時間再來品嚐。

位於台中西區博館商圈的百里香牛肉麵，開業已有50多年，大份量的牛肉、百元出頭的親民價格、還能免費續湯，讓這家小店擁有許多忠實老客人，外縣市民眾也會特地前來朝聖，下午5點營業時間一到，就開始出現排隊人龍等待用餐，在Google上有4.2顆的好評。