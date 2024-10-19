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第一代老闆遠從河南來台！苗栗飄香超過35年牛肉麵老店在地人超愛

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

有次跟朋友在卓蘭露營北上回程時，先到銅鑼市區吃了這間「韓鄉村牛肉麵」，第一代老闆是從河南來台，到現在也有35年以上的歷史了，店裡的麵類品項就只有兩種，牛肉麵跟炸醬麵，價格超佛心，早上7點就開始營業一路賣到下午，牛肉麵小碗75元、大碗130元，份量還真不少，一千多則評價還有4.1顆星，真的蠻厲害的！

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▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲位於銅鑼市場巷口位置，附近不是很好停車，可以停在全聯的停車場。

韓鄉村牛肉麵 位置

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲內用空間很小，座位不多，店面分為兩邊，內用沒冷氣，夏天來吃麵真的有點痛苦。

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

韓鄉村牛肉麵 菜單

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲麵食只有兩種，炸醬麵以及牛肉麵，價格都算是相當便宜，炸醬麵50元、牛肉麵75元，還是有肉的。

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲小菜選擇就比較多，牛腱牛筋是稱重計價。

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲他們家的小菜算好吃，這次點了花生、豆乾、牛筋，都非常入味，不用沾醬就很好吃。

牛肉麵

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲牛肉麵的湯頭很清爽，麵條很有嚼勁，牛肉有點柴，搭配的是辣椒豆瓣醬，不過加了會偏鹹。

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

炸醬麵

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲炸醬醬料偏鹹，如果不加那麼多醬的話會比較好吃。

▲▼苗栗35年歷史的道地河南味牛肉麵。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲老實說他們家的麵不是那麼合口味，不過小菜表現倒是很喜歡，在地客倒是絡繹不絕，生意真非常好。

韓鄉村牛肉麵

地址：苗栗縣銅鑼鄉銅鑼街19之3號
電話：03－7981325
營業時間：07：00－16：30（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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