台北東區新飯店「嵨開安旅」開箱　入住可體驗瑜珈冥想課程

▲福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」即日起正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

在旅遊型態快速轉變之際，台北市迎來首間主打「身心靈療癒」的城市旅宿，從捷運忠孝復興站步行約3分鐘即達。福泰飯店集團自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」今（22日）正式開幕，期望在繁忙都會中，打造一處讓旅人放慢腳步、回歸內在平靜的空間。

▲福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，「嵨開」象徵接納自己、回到內心安定。（圖／記者彭懷玉攝）

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，「嵨開」象徵接納自己、回到內心安定。他指出，自2020年取得經營權後，多次走訪日本山形縣，當地山伏修行者走入山林的修行文化，成為品牌重要靈感來源。他認為，台灣旅遊市場正從「快速打卡」轉向重視深度與身心修復，旅宿的角色，也逐漸成為協助旅客真正休息的場域。

▲▼旅人穿越圓拱門進入館內，象徵由城市回到內在，整體設計以低彩度、自然材質與留白為主。（圖／記者彭懷玉攝）

嵨開安旅以日本山伏哲學「Uketamo（接納一切）」為核心精神，空間動線設計如同走入山中的過程，旅人穿越圓拱門進入館內，象徵由城市回到內在。整體設計以低彩度、自然材質與留白為主，營造貼近山林節奏的靜謐氛圍。

▲▼12坪「嵨開公寓」房型；17坪「嵨開套房」房型。（圖／記者彭懷玉攝）

全館共111間客房，房型包含10坪「嵨岳豪華客房」、12坪「嵨開公寓」及17坪「嵨開套房」等，其中5間的「嵨開套房」均可遠眺台北101；館內約40至50間客房配置浴缸。

▲▼「嵨開套房」僅5間，均可遠眺台北101；約40至50間客房配置浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）

房內備有瑜珈墊、小型頌缽，並可透過影音系統進行瑜珈練習；針對現代人常見的睡眠困擾，也提供蒸氣眼罩、晚安茶飲與放鬆備品，回應「深眠」需求。洗沐備品則選用茶籽堂；吹風機依房型不同，為Panasonic或Dyson等品牌。

▲針對現代人常見的睡眠困擾，也提供蒸氣眼罩、晚安茶飲與放鬆備品。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲方面，五樓「Bliss & Bone」推出以「Plant Forward」為概念的早餐，強調以植物性食材為主、蛋白質為輔，品嚐得到經典班尼迪克蛋、挪威鮭魚，以及穀物、豆類、菇類與當季蔬菜為主的「佛碗」早餐，初期作為住客早餐空間，未來將轉型為全日餐廳；一樓「MN | ZO Cafe & Pizza」則以自然發酵與地中海飲食精神，打造低負擔的咖啡與披薩空間，期望成為社區交流據點。

▲▼五樓「Bliss & Bone」是早餐場地；一樓「MN | ZO Cafe & Pizza」提供披薩、康普茶。（圖／記者彭懷玉攝）

館內另一亮點為六樓身心靈樓層，與尼泊爾「Avata Wellness」合作，設有瑜珈、冥想、聲音療癒及SPA療程，並引進台灣較少見的克里亞瑜伽，課程強調由內而外的修復，而非動作難度。入住旅客可於住宿期間自由體驗課程，未來也將對外開放，延伸至企業團體使用。

▲▼六樓設有瑜珈、冥想、聲音療癒及SPA療程，並引進台灣較少見的克里亞瑜伽。（圖／記者彭懷玉攝）

七樓「木守茶席」採完全預約制，每場最多5人，以台灣烏龍與鐵觀音為主，透過90分鐘茶席體驗，讓旅人回到專注當下的節奏。廖炳燿表示，嵨開安旅開幕後，盼能成為城市中一座「可停留的山」，讓長期被忽略的身心需求，在日常中重新恢復平衡。

▲七樓「木守茶席」採預約制，每場最多5人，以台灣烏龍與鐵觀音為主，透過90分鐘茶席體驗，讓旅人回到專注當下的節奏。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，若想到北海岸度假，洲際集團旗下新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）已於去年11月開幕，主打每間景觀房皆能泡湯，甚至首創總統套房內就能大啖私廚鐵板燒，各房型皆設有陽台，走出戶外，眼前即是陽明山景佐金山的田園風光。

▲▼新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）。（圖／記者彭懷玉攝）



飯店主館與別館共規劃211間客房，基本房型自15坪起。館內共有兩間54坪的映岫套房，最高等級的總統套房牌價88萬元，室內外合計150坪，為新北市觀光旅館最大坪數。除設置私人泳池與冷、熱湯池外，更是全台首間在套房內配置專屬鐵板燒私廚的國際酒店；旅客預訂即可享受集團總裁御用鐵板燒主廚到房服務，滿足高端市場的宴客與私人聚餐需求。