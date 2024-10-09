雙月油飯吃不到了！青島店熄燈「其他分店也不賣」

▲雙月食品社目前油飯吃不到了。（圖／雙月食品社提供)

記者黃士原／台北報導

雙月食品社昨日無預警宣布青島店即日起關店，雖然還能在其他分店喝到招牌雞湯，但只有這家店供應油飯，再加上目前沒有在其他分店販售的規劃，美味油飯暫時吃不到了。

青島店是雙月食品社的創始店，也連續7年獲得米其林必比登推介，受到老饕喜愛的不止是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯，還有僅在這家供應的油飯，每碗只賣35元，使用台灣在地豬肉、台灣香菇、台灣蝦米、北港麻油，先泡米8小時、蒸煮1小時，還需分別炒料、炒油飯，因為每日手工拌炒，只能限量供應，往往中午前就賣光，想吃不一定吃得到。

▲雙月食品社招牌蛤蜊燉雞湯。（圖／記者黃士原攝）

隨著青島店關店，以後也吃不到油飯了，不少老饕希望可以在雙月的其他分店販售。對此，社長賴永晟表示，每碗35元的油飯其實是賠本在賣，再加上製作工序繁複，目前沒有在其他分店開賣的規劃。不過賴永晟也沒有把話說死，未來會再討論是否重新供應。

另外，雖然青島店因為太舊了而關店，但賴永晟表示，店租還有7、8年，所以會先整理，至於未來是要繼續開店，還是直接結束掉，「老實說沒有一定的答案」。賴永晟也提到，即使重新開幕，型態會不會維持原本樣貌，也不敢確定，直言「變數太多了」。

▲Thai J宣布歇業。（圖／《饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂》提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

另外，在室內擺放多種植物、花卉，讓人彷彿身處於熱帶雨林中，這是泰式餐廳「Thai J」的特色，自2016年開幕以來，就吸引許多人前往朝聖拍照。不過，餐廳昨日宣布，受到大環境影響而無法繼續經營，台中店、桃園店將於10月20日結束營業。

2016年在台中開幕的泰式餐廳Thai J，室內擺放多種植物、花卉，讓客人彷彿身處於熱帶雨林中，夢幻風格讓人少女心大發，各處盆景使餐廳綠意盎然，搭配歐風的精美水晶燈飾，看似衝突的兩樣元素，卻意外營造出另類美感，如同踏進兼具時尚的花園秘境，網友們更是拍美照拍到手軟。