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台南北區阿嬤臭豆腐外酥內水嫩！塞進泡菜蒜泥一咬下湯汁多到爆炸

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。鄰近大光國小、台南二中，價格親民、口味實在，是不少人的台南北區臭豆腐、大道新城美食、台南二中小吃好選擇。

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北門路阿嬤臭豆腐在哪裡
北門路阿嬤臭豆腐位於台南市北區北門路二段612號，距離台南市公車站－大光國小走路2分鐘、台南火車站前站走路幾分鐘，鄰近延平市場、大道新城。周邊有鴨皇烤鴨、貓舌頭小籠包、豐源金牛肉麵、大道麵館等餐飲場所。

北門路阿嬤臭豆腐的環境就是傳統的小吃攤
內用僅提供紙巾，沒有空調，是間外帶為主的臭豆腐老店，內用只有四桌16個位置。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

料理過程
北門路阿嬤臭豆腐的料理過程皆由老闆與老闆娘掌廚，老闆熟練地將醃漬好的臭豆腐下鍋酥炸，而闆娘則是負責將臭豆腐分切盛盤放入泡菜與醬汁。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲調味料提供蒜頭醬、自製辣椒、豆瓣醬、醋。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

臭豆腐好味道來自花蓮
點了一份臭豆腐切與臭豆腐不切，這裡的臭豆腐可以選擇切也可以不切，大塊酥、小塊脆，老闆傳承自家阿嬤在花蓮瑞穗的臭豆腐好味道，內用還有紅茶喝到飽。

泡菜給好給滿滋味偏甜
除了高麗菜還能吃到紅蘿蔔，也可以把臭豆腐中間戳個洞，就能將泡菜與醬汁、蒜泥塞進豆腐裡頭，大口咬下多重滋味一次滿足，外酥內水嫩湯汁多到爆炸、臭中帶香氣。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲臭豆腐不切是店內的招牌品項，比起小塊臭豆腐沒那麼脆，但能夠更好地鎖住多汁感，醬汁鹹中帶甜相當開胃呀！

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲小塊臭豆腐炸得面積更廣，外皮相較大臭豆腐更脆口，接近於餅乾的脆度。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲外酥內脆咬起來卡滋卡滋好不過癮，搭配上辣醬超香有夠爽。

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南北區的北門路阿嬤臭豆腐在地飄香近20年，菜單提供大塊臭豆腐、切塊臭豆腐。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

北門路阿嬤臭豆腐

地址：台南市北區北門路二段612號
電話：0986－667－306
營業時間：14：30－19：00（周一休息）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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