▲台南最新「快雲時晴覺味食飲景觀餐廳」能180度看夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南現在討論度最高的，就是鄰近關子嶺溫泉、位於枕頭山觀景台處的「快雲時晴＆覺味食飲景觀餐廳」了！從戶外觀景台可以俯瞰百萬夜景，天氣好時，甚至有機會看到澎湖，坐在這裡點杯咖啡、吹著微風悠閒欣賞夜色超浪漫。

▲台南快雲時晴覺味食飲景觀餐廳鄰近枕頭山觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼室內用餐區。（圖／記者蔡玟君攝）

「快雲時晴＆覺味食飲景觀餐廳」佔地約5、600坪，從2023年底開始試營運。業者分享開景觀餐廳初衷只是與地主熟識、對方也想利用這塊地做些事業而一拍即合，打造出這間景觀餐廳，不過他也笑說「原先只是想開間小咖啡廳讓民眾有地方休息喝咖啡，想不到越做越大，就變成現在的規模。」

▲▼餐廳提供簡餐、鍋物選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼戶外座位區與帳篷區僅限點飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

業者結合自己對露營的愛好，將餐廳分為室內用餐區、帳篷與戶外座位區，提供簡餐、鍋物、飲品等多樣化選擇，不過為了安全，帳篷區與戶外座位區僅提供用飲品；目前餐廳固定每周二公休，平日從下午4點開始營業，假日則從上午11點開放，但仍有不定時延長營業時間或公休情況，建議前往時以官方粉專為準。

▲▼戶外座位區可以180度俯瞰平原景觀與夕陽，白河水庫近在眼前，也是最好的拍照區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼入夜後的百萬夜景也吸引許多人特地上山拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

若想一次看到夕陽、夜景，秋冬建議約下午4點半至5點左右上山，夏天由於日照時間較長，則建議可以5點半後再上山，就能遠眺橘紅夕陽渲染整片天空，連腳下平原都彷彿灑上一層金粉；入夜後華燈初上，變成點點星河，站在景觀區，就能180度看百萬夜景。