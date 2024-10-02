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台南運將大哥最愛的私房美食！橋下藏關東煮攤　還能喝免費大骨湯

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

阿雪黑輪是網路評價4.4顆星的台南仁德美食，網路鄉民暱稱為台南橋下隱藏關東煮，阿雪黑輪放在樹小編美食口袋名單很久，會知道這家隱藏版黑輪米血大骨湯，也是在地表姐跟我說，還說這可是當地運將大哥最愛的私房美食，不僅便宜好吃還有免費大骨湯可以喝，趕緊來跟大家分享。

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▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪在哪裡
地址就在台南市仁德區東西向快速公路台南關廟線，位於仁德86快速道路下與崑崙街交叉口附近，反正就是Google導航給他導下去就可以抵達，開車來到這裡就是找路邊停車位，騎車來可以停在橋下，店家完全沒有招牌，而且還是露天的環境，結果攤位還是一堆人。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪用餐環境
內用座位旁邊就是果園，攤車旁邊簡單擺放桌椅，然後上面有遮陽的帆布，樹小編原本想說這位置那麼偏應該人不多，結果來到這裡嚇一跳，感覺很多人都是專程過來吃的。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪點餐方式

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲點餐方式很簡單，人多不論內用外帶先排隊，然後輪到你拿盤子夾關東煮，然後看要不要大骨以及香腸或米腸。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪菜單

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲本來以為沒有菜單，結果阿雪黑輪菜單就放在入口處地上，仔細看價錢真的不貴。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪免費大骨湯

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲攤位上有很多鋼杯，那些都是店家用來裝大骨湯，點完餐上桌之後，店家也用裝大骨湯給你喝，如果喝不夠還可以自己去續湯。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪關東煮
關東煮有黑輪、米血、竹輪、魚板、黃金丸以及菜頭，樹小編隨機拿了幾樣關東煮，反正都只要12元，之前好像賣10元，後來漲價也算是佛心漲了，淋上一些醬料就是簡單又樸實的下午茶，另外來到阿雪黑輪必點的還有大骨頭，每天數量有限售完為止。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪必點大骨
必點的大骨頭，上桌時會附上吸管，來這裡的客人幾乎都會點上一組，然後吸管是給你吸骨髓精華，旁邊還有些肉可以啃，用手大方拿起來啃就對了，旁邊還有水龍頭可以洗手。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪香腸米腸

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲另外我後來又加點了香腸加米腸一套，我還以為是大腸包小腸，結果是切好了，旁邊還有蒜頭以及薑片，搭配著吃很不錯。

阿雪黑輪紅茶10元
還有10元紅茶也別錯過，阿雪黑輪隱藏版中的隱藏美食小吃，店家的服務態度也都很好，簡單來說就是很親切，大家有機會經過仁德可以來吃看看。

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

▲▼台南橋下隱藏關東煮骨肉湯，阿雪黑輪。（圖／部落客darren提供）

阿雪黑輪

地址：717台南市仁德區東西向快速公路台南關廟線
營業時間：14：00－19：00（周日、一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 阿雪黑輪 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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