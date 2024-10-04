網友直呼月底救星！咖哩飯只要60元　佛心小店藏身台中西區華美街

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

在地飄香15年，位於西區華美街上的「牛二哥麵館」菜單提供水餃、牛肉麵、咖哩飯、滷味、肉燥飯等餐點，鄰近向上市場、公益路商圈，價格親民、口味實在，鄰近勤美、審計新村是不少人的水餃、華美街小吃，台中西區美食好選擇。

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▲市場小吃店中算是相當舒適，內用提供紙巾。

牛二哥麵館菜單

牛二哥麵館餐點推薦

▲這次來到了台中西區找美食，我們前往向上市場的牛二哥麵館吃午餐，點了水餃與咖哩飯。

牛二哥麵館－咖哩飯

雖然精緻度不如餐廳的日式咖哩，但是價格卻只要五分之一，比起營養午餐咖哩更有誠意，馬鈴薯、紅蘿蔔、花椰菜給得不少，雞肉也是燉滷得相當入味，伴隨醬汁與白飯下肚好涮嘴！

牛二哥麵館－水餃

水餃是店內的人氣品項，一顆只要5元，最少要點十顆，老闆手工包的水餃是不少人的心頭好，外皮是偏厚Q彈的流派，肉餡飽滿帶豬肉香氣，搭配上醬汁與辣油風味十足。

牛二哥麵館

電話：04－23053613

營業時間：11：30－19：30（周六公休）

地址：台中市西區華美街191號

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