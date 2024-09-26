超萌玉米造型雞蛋糕一咬大牽絲！台南人氣下午茶9種口味有鹹有甜

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者黃亭詠
台南稚癒雞蛋糕，外觀是玉米造型雞蛋糕好可愛，有多達9種口味可以選擇，起司口味還可以牽絲，玉米造型超好拍照，店家原本在永康區，現在搬到中西區，口味有鹹有甜，奶酥每日口味都不太一樣，一份雖然只有兩入，但比一般的雞蛋糕還大。
稚癒雞蛋糕位置
▲稚癒雞蛋糕現在搬到中西區臨安路二段98號，方湘鹹水雞旁。
▲稚癒雞蛋糕是玉米造型，一份2入，現點現做，可提前使用官方Line預定。
▲稚癒雞蛋糕菜單，雞蛋糕有9種口味可以選擇，有鹹有甜，奶酥每日口味都不太一樣。
▲當天點了鹹甜各一。
▲應該會牽絲60元，當日拿到後馬上就先來拉絲，一入口有起司的鹹香滋味，很好吃。
▲玉米造型雞蛋糕好吃又好拍。
▲可可奶酥50元吃起來不甜膩，苦甜滋味的可可好好吃，雞蛋糕口感鬆軟，下午茶來一份真的太幸福。
稚癒雞蛋糕
地址：台南市中西區臨安路二段98號
營業時間：出攤日請依照IG限動公告為主
美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
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