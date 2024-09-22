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台南必訪「10間最美懷舊老屋」盤點！濃濃日式風、唯美古街秒穿越

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

台南景點太豐富太好玩，現在還出現超多懷舊店鋪，有老屋咖啡館、老宅雜貨鋪，和歷史建築改建園區，本篇整理10間超人氣的台南日式老宅咖啡館和雜貨鋪，這些景點充滿濃濃日本味，唯美古街讓人秒穿越過去，重點是這些老屋都很有特色，可以下午茶吃甜點，還能收錄滿滿美圖，再搭配周邊景點更精彩。

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阿美嬤紅茶奶開山路
台南飲料店排隊店，位在開山路上的阿美嬤紅茶奶一開幕就爆紅復古懷舊風的裝潢設計，給人秒穿越的錯覺，招牌古早味紅茶奶，還有紅茶、青茶和可可，創立於1970年遵循古法的老字號紅茶牛奶，阿美嬤紅茶奶開山路店店內店外都很好拍照，還能買到古玩和古早味零食餅乾。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

阿美嬤紅茶奶開山路

地址：台南市中西區開山路13號
營業時間：10：00～21：30

園子裏的小町家
免出國，帶你一秒飛日本輕旅行園子裏的小町家是間雞蛋糕專賣店，推出創意口味的造型雞蛋糕，可愛又好吃，重點是環境很有特色，是在日式庭院裡品嚐可口雞蛋糕，空間不大，適合搭配台南市區景點一日遊。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

園子裏的小町家

地址：台南市東區大同路一段175巷82號
營業時間：周末11：30～17：00（需預約）

猫の駅NekoStation貓之驛
新化老街周邊好好玩，近期又有美拍新亮點，最新打卡地標，猫の駅紅色鳥居也是人氣話題，舊時還日式宿舍，老屋改建周邊古色古香好好拍，不僅能玩拍日式房舍，還能體驗和服，品嚐美味冰品，採購來自日本的特色精美伴手禮。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

猫の駅NekoStation貓之驛

地址：台南市新化區和平街45巷17號
營業時間：10：00～18：00 （周二三休）

桑原商店
近年老宅小店也愈來愈夯，位在台南市區的桑原商店，也是人氣的打卡景點，桑原商店是一座充滿日式情懷的雜貨店鋪，是木造房舍，斑駁鏽鐵的建築，彷彿一秒穿越過去，來桑原商店可以吃冰淇淇、炸甜甜圈和買日本小物，不過店面不大，建議可以搭配台南市區周邊一起玩。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

桑原商店

地址：台南市東區光華街122號
營業時間：11：00～18：00（周二～四公休）

台南林百貨
台南林百貨是啟動台灣進入流行的新時代，華麗典雅的歷史建築，距今已超過90年的歲月，遊逛林百貨時，會有一種穿越時光的錯覺，館內保留許多珍貴的歷史痕跡與流傳下來的記憶，總共有五層樓，每一層都很好拍很好逛，設施也很完善，有人氣伴手禮、時尚設計、文創藝術，還有咖啡館。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲登上頂樓更是絕對不可錯過的空中神社及瞭望台，有機會走跳大台南，林百貨也值得踩點玩拍。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

台南林百貨

地址：台南市中西區忠義路二段63號
營業時間：11：00～21：00
電話：06－221－3000

卓也竹園町
隱身在台南市區的小巷內，園區綠意盎然，充滿濃濃的日本風情，別緻的日式房舍，彷彿秒置身在京都渡假，卓也竹園町提供精緻茶點、糕點和小食，來訪能欣賞歷史建築之美，還能悠閒下午茶，坐在日式榻榻米裡喫茶觀庭院之美也很享受。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲現場還有許多藍染精品能欣賞及選購。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

卓也竹園町

地址：台南市東區前鋒路119巷12號
營業時間：10：00～18：00（周二公休）
電話：06－208－9582

後壁俗女村
台南景點層出不窮，電視劇拍攝場景也變成熱門焦點，台南菁寮老街的金德興中藥行現在也是網美打卡景點，近期超夯電視劇俗女養成記2熱播，又再次造成轟動，原本純樸的菁寮老街也再次變得熱鬧了起來。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

俗女養成記拍攝點
來訪可以漫步懷舊建築，走訪金德興中藥行，這是俗女養成記劇中－女主角小時候的家，走進後壁俗女村，彷彿也跟著劇情再次回味，復古場景超好拍，還能吃冰消暑相當有趣。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

後壁俗女村

地址：台南市後壁區老街內（金德興中藥行後院）
營業時間：09：00～17：00（周二～三公休）

知事官邸生活館
台南免門票景點－知事官邸生活館，台南是古蹟之都，保存許多珍貴的歷史建築，隱身在熱鬧的市區裡，也有座瑰麗洋樓城堡，知事官邸生活館曾為歷任皇太子御用的下榻御泊所，現為市定古蹟，經整修後，現在開放旅人參觀。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

保留舊時中西合併的建築設計
來訪可以認識曾經知事官邸生活館的小故事，還能用餐下午茶，以及欣賞精緻的文創藝品，館內還結合生活選物、圖書與展覽，非常值得旅人來這裡參觀尋寶。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

知事官邸生活館

地址：台南市東區衛民街1號
營業時間：11：00～20：00（周二公休）
電話：06－209－7000

吳園藝文中心
台南府城另類的休閒古蹟勝境－吳園藝文中心，吳園為台南特色歷史古蹟，創建於清道光年間，與霧峰萊園、板橋林家花園及新竹北郭園，合稱為台灣四大名園，值得旅人來細訪走走。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

多種建築組成
吳園擁有巴洛克式建築、日式茶館還有中式庭院，混合不同時代的建築，彷彿在舊時光裡穿梭，來訪不僅能欣賞建築之美，還能散步品茶和野餐，吳園景觀幽靜優美，不定期也會舉辦藝文展覽活動。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

吳園藝文中心

地址：台南市中西區民權路二段30號
營業時間：07：30～23：00
電話：06－228－9250

鷲嶺食肆
台南鬧區角落有座復古幽靜地方，鷲嶺食肆的唯美日式庭院讓人流連忘返，這裡的建築具有紀念性的歷史價值，曾經是熱鬧的鶯料理餐廳，來訪可以欣賞建築之美，認識過往的小故事，提供精緻的輕食、飲品供旅人午茶，悠閒愜意的小秘境，也值得旅人來走走。

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

▲▼台南10間超人氣的日式老宅咖啡館。（圖／部落客滿分提供）

鷲嶺食肆

地址：台南市中西區忠義路二段84巷18號
營業時間：平日13：00～21：00／假日10：00～21：00
電話：06－221－0595

每個景點都是驚喜
跟著滿分暢玩大台南，景點不必多，好玩與好拍最重要，收錄滿滿的回憶，台南超人氣的日式懷舊老屋，是不是也很特別，這次玩樂台南，也能把這些夯點給規劃進去。

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