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隱身頂好名店城地下室！飄香30多年蒸餃館、老台北人排隊吃也甘願

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。菜單提供蒸餃、煎餃、綠豆粥等餐點，鄰近捷運忠孝敦化站。口味經典、選項多樣，是不少人的大安小吃好選擇。據說是被蒸餃耽誤的綠豆粥店，蔥油餅、蛋花湯、綠豆粥、捲餅都吃得到，生意好到下午還是要排半小時。

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頂好紫琳蒸餃館在哪裡
頂好紫琳蒸餃館距離忠孝敦化站9號出口走路一分鐘，台北市公車站忠孝敦化路口走路3分鐘，鄰近捷運忠孝敦化站、東區商圈、復興高中；週邊有牛肉麵．雞湯、起上小法師、食三碗手工麵線、泰純小吃部、陳陽鵝肉大王、京星港式飲茶、玖酒井食事町等餐飲、場所。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

頂好紫琳蒸餃館環境
頂好紫琳蒸餃館的環境以小吃店來說挺舒適，接近日系百貨公司的地下美食街，內用提供紙巾、空調與商場的公共廁所。蒸餃館的料理過程分為內區與外區，主要的料理煎煮是在廚房裡頭，外頭則是師傅們在包水餃、鍋貼。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲檯面上的小菜一字排開，涼菜、葷菜、皮蛋豆腐、乾絲選項眾多。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲調味品項非常齊全，有蒜泥、辣油、辣椒醬、醬油、香油、白醋、黑醋非常多樣化。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

鮮肉蒸餃
頂好紫琳蒸餃館的鮮肉蒸餃是店內的人氣品項，我們不免俗地也點了一份，蒸餃以豬肉、高麗菜、韭菜為基底，還有不少芹菜點綴，餃皮挺Q的應該是以老麵發的，外皮緊緊包覆上肉餡，肉餡算是多汁，不過菜味大於肉味，建議搭配上醬汁吃更對味。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

鍋貼
據網友分享鍋貼的品質因時間而異，或許是因為外圈跟內圈的火力不太一樣的關係，畢竟是一整大鍋下去料理；有幾顆火侯相當到位，金黃色澤相當酥脆，裡頭湯汁飽滿帶鮮鹹內餡，不過有幾顆沒有那麼酥脆。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

大餅捲牛肉
吃起來像是蔥油餅捲牛肉，外面的餅皮扎實帶點咬感，裡頭的牛肉片搭配上蔥段來做提味，如果醬體給多一些更對味。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

醬料
這次在頂好紫琳蒸餃館搭配的醬料分別是辣油、蒜泥與豆瓣，調味品可圈可點，以小吃而言挺衛生。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

價目表
菜單提供蒸餃、麵食、餅類、湯品、小吃、飲品等種類。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

▲▼台北市大安區的頂好紫琳蒸餃館在地飄香多30年，位於頂好名店城地下室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

頂好紫琳蒸餃館

地址：台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓
電話： 02－27520962
營業時間：11：00－21：00

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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