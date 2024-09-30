穿越回10年前物價！台南3.5元手工水餃超實在　麥茶榨菜無限續加

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃是瑀

台南仁德區的張家水餃店在地飄香20多年，位於仁義路上，鄰近仁德家樂福，菜單提供水餃、酸辣湯、滷味、炒飯等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的台南水餃、仁德麵食好選擇。

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張家水餃店評價

沒在開玩笑水餃一顆3.5元，麥茶榨菜無限續加有夠爽，牛肉麵80元還以為穿越回10年前物價。

張家水餃店在哪裡

張家水餃店距離台南市公車站－土庫仔走路4分鐘，同時鄰近仁德家樂福、仁德交流道，週邊有餐飲等場所。

張家水餃店價目表

張家水餃店菜單提供水餃、炒飯、燴飯、榨菜肉絲麵、乾麵、湯品等種類，以水餃、榨菜肉絲麵、蛋炒飯、蛋包飯等餐點聞名。

▲價格以現場為主，資訊僅供參考。

張家水餃店環境

張家水餃店的環境簡單而舒適，介於傳統小吃攤到餐館之間，在麵食店而言算是別出心裁的地中海配色，內用提供紙巾、空調、廁所與電視。

張家水餃店調味料

張家水餃店的調味料提供榨菜、醬油、辣油、蔥花醬油、胡椒等選項。

▲內用還有飲品喝到飽。

張家水餃店吃什麼

這次在台南仁德區找美食，我們前往張家水餃店吃晚餐，在張家水餃店我們點了水餃、肉絲蛋炒飯、什錦炒麵等餐點。

張家水餃店－水餃

張家水餃店的水餃一顆只要3.5元，這種價格一顆只要連鎖水餃店的半價相當親民，而且和連鎖品牌一樣有開發票，雖然餡料沒有到那麼札實，但是味道不錯以這個價格帶相當實在，以豬絞肉為基底，佐以高麗菜、韭菜增添出蔬香氣，還有辛香料提出香氣，雖然不到多汁但仍舊含有汁水，菜肉滋味平衡，搭配上醬汁更有味道，除了經典的香油加醬油，這裡還有榨菜可以搭配，個人覺得榨菜水餃這個組合挺不賴，淡雅的水餃調味，佐以正面對決的榨菜挺過癮。

張家水餃店－什錦炒麵

張家水餃店的什錦炒麵也是一絕，紅蘿蔔絲、高麗菜、韭菜、豆芽菜給得不少，濕潤感但不會過於油膩，傳統的黃油麵吸附上醬汁與食材精華，請師傅加辣炒更有風味。

張家水餃店－肉絲蛋炒飯

張家水餃店的肉絲蛋炒飯價格也是超平價，這種價格除了雞蛋、蔬菜，竟然還有不少肉絲呢！高麗菜、蔥花、雞蛋、肉絲與米粒在鍋中大火爆炒，屬於醬香重的炒飯，帶點脆焦感的鑊香氣挺過癮，份量兩人分搭配水餃還不錯。

張家水餃店

地址：台南市仁德區仁義路23號

電話：06－2704919

營業時間：09：00－19：30（周六公休）

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