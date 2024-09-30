ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

穿越回10年前物價！台南3.5元手工水餃超實在　麥茶榨菜無限續加

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃是瑀

台南仁德區的張家水餃店在地飄香20多年，位於仁義路上，鄰近仁德家樂福，菜單提供水餃、酸辣湯、滷味、炒飯等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的台南水餃、仁德麵食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

張家水餃店評價
沒在開玩笑水餃一顆3.5元，麥茶榨菜無限續加有夠爽，牛肉麵80元還以為穿越回10年前物價。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店在哪裡
張家水餃店距離台南市公車站－土庫仔走路4分鐘，同時鄰近仁德家樂福、仁德交流道，週邊有餐飲等場所。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店價目表
張家水餃店菜單提供水餃、炒飯、燴飯、榨菜肉絲麵、乾麵、湯品等種類，以水餃、榨菜肉絲麵、蛋炒飯、蛋包飯等餐點聞名。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲價格以現場為主，資訊僅供參考。

張家水餃店環境
張家水餃店的環境簡單而舒適，介於傳統小吃攤到餐館之間，在麵食店而言算是別出心裁的地中海配色，內用提供紙巾、空調、廁所與電視。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店調味料
張家水餃店的調味料提供榨菜、醬油、辣油、蔥花醬油、胡椒等選項。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲內用還有飲品喝到飽。

張家水餃店吃什麼
這次在台南仁德區找美食，我們前往張家水餃店吃晚餐，在張家水餃店我們點了水餃、肉絲蛋炒飯、什錦炒麵等餐點。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店－水餃
張家水餃店的水餃一顆只要3.5元，這種價格一顆只要連鎖水餃店的半價相當親民，而且和連鎖品牌一樣有開發票，雖然餡料沒有到那麼札實，但是味道不錯以這個價格帶相當實在，以豬絞肉為基底，佐以高麗菜、韭菜增添出蔬香氣，還有辛香料提出香氣，雖然不到多汁但仍舊含有汁水，菜肉滋味平衡，搭配上醬汁更有味道，除了經典的香油加醬油，這裡還有榨菜可以搭配，個人覺得榨菜水餃這個組合挺不賴，淡雅的水餃調味，佐以正面對決的榨菜挺過癮。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店－什錦炒麵
張家水餃店的什錦炒麵也是一絕，紅蘿蔔絲、高麗菜、韭菜、豆芽菜給得不少，濕潤感但不會過於油膩，傳統的黃油麵吸附上醬汁與食材精華，請師傅加辣炒更有風味。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店－肉絲蛋炒飯
張家水餃店的肉絲蛋炒飯價格也是超平價，這種價格除了雞蛋、蔬菜，竟然還有不少肉絲呢！高麗菜、蔥花、雞蛋、肉絲與米粒在鍋中大火爆炒，屬於醬香重的炒飯，帶點脆焦感的鑊香氣挺過癮，份量兩人分搭配水餃還不錯。

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼台南水餃店風靡20年！酸辣湯與什錦炒麵超美味　一次滿足你的味蕾 。（圖／美熊很愛吃攝）

張家水餃店

地址：台南市仁德區仁義路23號
電話：06－2704919
營業時間：09：00－19：30（周六公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

新營人稱「鏘鏘鏘炒飯」飄香30多年！煎魚肚外脆內嫩、蚵仔湯超鮮
開箱曼谷在地30多年老麵館！Q彈寬粉越嚼越香　就在水門市場旁邊
台南飄香20多年關東煮攤！中部流派大鍋燙炒麵＋秘製辣油太涮嘴

 


 

關鍵字： 張家水餃店 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

新營人稱「鏘鏘鏘炒飯」飄香30多年！煎魚肚外脆內嫩、蚵仔湯超鮮

新營人稱「鏘鏘鏘炒飯」飄香30多年！煎魚肚外脆內嫩、蚵仔湯超鮮

百年老宅搖身酒吧！台南微醺新秘境曝光　深夜還能吃到熱騰騰拉麵

百年老宅搖身酒吧！台南微醺新秘境曝光　深夜還能吃到熱騰騰拉麵

號稱是台南「釜飯界」天花板！薑爆雞肉嫩多汁、人蔘雞超級入味

號稱是台南「釜飯界」天花板！薑爆雞肉嫩多汁、人蔘雞超級入味

台南佛心小館曝光！125元泰式檸檬蝦便當太澎湃　加飯加麵不用錢

台南佛心小館曝光！125元泰式檸檬蝦便當太澎湃　加飯加麵不用錢

最貴咖啡來了！全家推「咖啡之后」1杯近300元

最貴咖啡來了！全家推「咖啡之后」1杯近300元

快訊／花蓮縣政府今晚6時起停班停課

快訊／花蓮縣政府今晚6時起停班停課

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

四驅車迷必朝聖的東京景點！

四驅車迷必朝聖的東京景點！

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

Mister Donut萬聖節甜甜圈一次看

Mister Donut萬聖節甜甜圈一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱／台南關子嶺最新溫泉飯店

日料吃到飽「旭集」插旗微風廣場

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

無印良品最新民宿10月千葉開幕

全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」開箱！

日月潭最高星空酒吧　270度看湖景

「1.2萬坪彩繪稻田」降臨桃園！

台中「乾烙韭菜盒子」每天只賣4小時

日本IG爆紅美拍路線大公開part 2

日本IG爆紅美拍路線大公開part 1

熱門行程

最新新聞更多

最貴咖啡來了！全家推「咖啡之后」1杯近300元

快訊／花蓮縣政府今晚6時起停班停課

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

四驅車迷必朝聖的東京景點！

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

Mister Donut萬聖節甜甜圈一次看

武陵富野渡假村改裝亮相10/1重新開幕

閃躲山陀兒！萊爾富三重美堤店急撤

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366