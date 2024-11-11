全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山駿河灣　還開放刺激高空滑索

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

位在靜岡三島地區的三島天空步道，全長400公尺是目前日本最長的人行吊橋！天氣晴朗的時候，從吊橋上就能欣賞到富士山、駿河灣，建議先買好門票到現場掃QR code就能兌換入場，這篇文章整理如何前往三島天空步道的交通方式、巴士時刻表，是很值得推薦的靜岡景點。

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三島天空步道交通

前往天空步道交通方式

自由行除了開車自駕外，無論你是從東京或名古屋方向過來，都請先搭JR、新幹線至「三島站」，接著從南口出來至5號站牌，搭乘「N65：三島站～元箱根港」至「三島大吊橋」下車，單程時間約20至30分鐘，單程車資為710円。

三島天空步道門票

三島天空步道門票價格為大人1,500円、中高生500円、小學生200円，建議大家可以提前在網路上買好門票，這樣到現場只要出示QR code即可兌換，價格會比現場買便宜一點。

▲兌換完成後會拿到一張實體門票，和商店的50円折價券，因為步道上無法撐傘，若是下雨的話還會提供免費雨衣。

三島天空步道門票下雨會開放嗎

如果雨不大的話，天空步道是會照常開放的，只有碰到強風、濃霧、積雪、落雷、震度4級以上地震，才有可能關閉不開放。

三島天空步道介紹

三島天空步道全名為「箱根西麓三島大吊橋」，又簡稱三島步行橋，全長400公尺、吊橋寬度1.6公尺，啟用後超越九州大分縣的「九重夢大吊橋」，成為目前日本最長的步行專用吊橋。

▲在三島站時還是艷陽高照的好天氣，沒想到開到山腰就開始下雨，抵達時雨蠻大的，進來感受下雨版天空步道。

三島天空步道富士山

好在後來雨勢有變小，富士山微微露了一下臉，夏天因為雲層較厚的關係，看到富士山的機率本來就比較低，如果很想追富士山的人，建議選擇冬天前往，看到富士山的機率會高一些。

三島天空步道遊樂設施

三島天空步道不僅有很長的吊橋，整體規劃像是一座遊樂園區，走過吊橋來到另一側，有著許多遊樂設施、餐廳咖啡店、貓頭鷹博物館，若是時間充裕的旅人，想體驗各式設施、玩上一整天都沒問題。

多項的探索體驗活動

高空滑索、抱石攀岩、森林冒險、賽格威、越野車等活動的時間與價錢，可參考以下這張價目表，不少日本人都會玩高空滑索，走在吊橋上的時候，三不五時就會有人滑過去，光看就覺得超級刺激。

三島天空步道美食餐廳咖啡店

如果肚子餓或是想坐下來喝杯飲料，也有設置咖啡廳，若是想多體驗不同設施的話，可以在這裡玩上一整天，吃喝玩樂全部都可以在此一站解決。

三島天空步道商店

要買伴手禮、紀念品的話，商店位置在公車站的下車處，除了一家商店以外，還有不少小攤販，即使是下雨天也非常熱鬧。

▲靜岡必買的靜岡茶、富士山相關伴手禮、糖果餅乾、文創產品通通有。

天空步道心得

包含走三島天空步道，拍拍照、喝杯飲料、逛逛商店，停留時間抓兩個小時差不多，如果想要體驗其他設施的話，時間就要再抓寬裕一些，結束這個行程後，可以順路安排到沼津旅遊，沼津魚市場的海鮮相當有名。



三島天空步道

地址：靜岡縣三島市笹原新田

營業時間：09：00－17：00

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