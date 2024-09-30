四驅車迷必朝聖！東京規模最大田宮模型旗艦店、超過6000款逛不完

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

如果童年有玩過四驅車的話，肯定都知道「田宮模型 TAMIYA」，品牌Logo相當有記憶點。這家位在東京新橋，前陣子才重新開幕的田宮模型旗艦店「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」，店內總計販售超過6000種模型玩具，還設有聯名咖啡店，絕對是四驅車迷一定要來朝聖的東京景點！

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田宮模型 TAMIYA在哪裡

原本「田宮塑膠模型工廠新橋店」，在2024年5月下旬搬家至「新虎安田大樓」一樓的新地址，並以TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO對外營業，是目前日本東京規模最大的田宮模型旗艦店，距離新橋車站約450公尺，步行時間6分鐘左右即可抵達，無論是搭JR、地下鐵前往交通都非常方便。

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

基本上是一家商店，所以不用門票，任何人都可免費入場參觀，商品部共分成6大區域，外加咖啡廳、模型賽道，如果你跟我一樣喜歡四驅車的話，請至少預留半小時以上的時間，才有辦法把超過6000樣產品好好逛完。除了最廣為人知的四驅車外，還有各式塑膠模型、遙控車、工藝品、零件等，絕對是品項最齊全的田宮模型旗艦店。

店內賣的四驅車一盒約1000円左右

依照車款不同、價格也不同，我覺得很適合買做東京伴手禮送人，尤其是童年都看過爆走兄弟的人，收到四驅車禮物肯定會覺得非常驚喜。還有很多加入現代元素的產品，像是熊本熊四驅車就蠻酷的，也有一些針對小小孩設計的動物模型

▲店內最吸睛的，絕對是這台1：1四驅車模型「Aero Avante」。

▲實體長4.65m、寬2.80m，完全就是把小時候的夢想具象化，說多酷就有多酷！

▲如果想要客製化組出自己的四驅車的話，這裡也買得到很多小零件。

▲最內側還有設置活動空間，如果時間充裕的人，想要現場組裝完直接開玩也可以。

有很多田宮模型周邊產品可買

如果你覺得自己已經長大了，沒有想玩四驅車的欲望，又想要帶走一些童年回憶的話，TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO還有很多田宮模型周邊產品可買，把文創產業發揮到極致，像是T－shirt、馬克杯、貼紙、背包、鑰匙圈就都做的很精緻，很容易讓人腦波一弱什麼都想買回去。

逛累了，還可以到一旁的四驅車咖啡店休息一下

店內的咖啡是和知名品牌「ONIBUS COFFEE」合作。咖啡價格為多數日本咖啡店的正常價位，不會因為加入聯名元素而賣的比較貴，紙杯上還印有田宮模型圖案質感很高，想要買來拍照打卡，或是蒐藏做紀念的話都很適合。

結語

我真的很喜歡也很推薦大家來一趟新橋的TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO，不僅是商品數量最多的東京田宮模型旗艦店，購物動線、產品展示都做得相當好，要當成一個東京景點都行，距離銀座、東京車站、東京鐵塔也不會太遠，童年回憶有四驅車的人，推薦你東京自由行的時候一定要來！

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

地址：東京都港区新橋4－3－1

電話：＋81－3－6809－1175

營業時間：周一至周五11：00－20：00、周六周日10：00－19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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