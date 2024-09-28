用CP值撐滿你的胃！永和火鍋「9種肉品＋自助吧吃到飽」只要329元

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習張宜樺

福和橋下林森路上這家食一鍋火鍋吃到飽，是CP值極高的永和平價火鍋吃到飽推薦。平日午餐只要329元、晚餐假日全天也不過399元，就能無限狂吃9種肉品、豐盛自助吧，吃一餐可以飽一整天。食一鍋火鍋吃到飽新開幕不久，用餐環境乾淨舒適，交通方便很適合省錢聚餐約會呢！

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食一鍋火鍋吃到飽在哪裡

食一鍋火鍋吃到飽地址位在新北市永和區林森路91號，福和橋一下來就到了，搭公車前往的話，可以搭到「福和橋林森路站牌」、「福和橋永元路站牌」。附近收費停車場資訊如下，無論停在福和國中地下停車場、永和國民運動中心停車場、俥亭永和秀朗停車，再走過來吃火鍋都蠻近的。

食一鍋火鍋吃到飽新開幕

不久前才新開幕的食一鍋火鍋吃到飽，內外裝潢都相當新穎，沒有平價火鍋店髒髒舊舊的刻板印象。我們是平日下午離峰時段前往，沒想到店內客人還不少，後來陸續還有好幾組進來，建議大家還是提前訂位，預約好再來吃較為保險，雖然店內有90分鐘的用餐時間限制，但午餐晚餐尖峰時段容易客滿，沒訂位的話有高機率要在現場候位排隊。

環境介紹

自助區整理得非常乾淨，食材擺放也很整齊，雖然是平價火鍋吃到飽，但食材用料可一點都不馬虎，近30種品項無論你想吃蔬菜或是火鍋料，都有很多種選擇。醬料區的種類也很豐富，主食類則有冬粉、白飯、咖哩飯、王子麵等，咖哩飯在網路上的評價非常好，甚至還有網友說是為了吃咖哩飯而來，朋友裝了一碗也覺得味道蠻好的。

只要329元＋10％的價位

飲料則是百事可樂機、咖啡機、奶茶綠茶，有提供無糖飲料這點很加分，吃到飽就是需要清爽解膩的飲品，這樣才能吃下更多的肉啊！飯後甜點還有小美冰淇淋！

▲昆布湯底是不用加價的基本款湯頭，大家可以先放點蔬菜、菇類下去煮，湯頭就會變得更加甘甜。

麻辣湯底＋59元

無辣不歡的重口味者，推薦可以點麻辣湯底，食一鍋火鍋吃到飽的加價湯底有很多種選擇，這天隨意點的兩樣都很用心，不是那種淡而無味的湯頭，而是都加入食材進去熬湯，香辣過癮的麻辣口味，涮煮油脂多的肉品最讚。

剝皮辣椒雞湯底＋79元

身為剝皮辣椒愛好者的我們，在菜單上看到有馬上就決定點下去，加價79元相當值得，裡頭放了很多剝皮辣椒、中藥材、些許米酒提味，微辣甘甜喝起來十分夠味。

背肩牛、板腱牛

照片上不知道看不看得出來，肉片都切得很厚，完全顛覆我對平價吃到飽的印象，老闆真的是不怕客人吃，如此有誠意的店家評價才會這麼好。中間帶條嫩筋的板腱牛，吃起來有著微微Q彈的口感，建議煮七分熟左右即可食用。

沙朗牛

沙朗牛是所有牛肉中，油脂最少的肉品，很適合女孩子或是有在做飲食控制的人點，多吃幾盤也不會有過重的負擔感。我真的覺得食一鍋老闆誠意十足，牛五花油花分布相當漂亮，不是那種油到讓人吃不下去的牛五花，反而能感受最棒的軟嫩口感，吃完馬上再續一盤。

牛五花



豬梅花

豬梅花的表現也相當不錯，口感軟嫩、毫無腥味，同樣是可以馬上再加點的好吃。油脂較多的豬五花，很適合煮麻辣湯底，或是酸白菜湯底應該也不錯。

豬五花



雞丁

雞丁給得厚切又大塊，老闆真的完全不怕客人吃耶，出餐速度也非常快。平價火鍋吃到飽相對少見的羊肉、鴨肉，來到食一鍋火鍋吃到飽吃飯全都點的到唷！

羊五花



鴨肉



結語

平日午餐只要329元的價位，就能無限狂吃90分鐘整天吃這餐就夠了，飽到晚餐根本吃不下，食一鍋無論湯頭、肉品、自助吧都有著不錯水準，難怪網路評價這麼好CP值實在有夠高。

菜單menu

需加收一成服務費。分成平日午餐（15：30前入場）329元＋10％，平日晚餐（15：30後入場）、假日全時段399元＋10％。最多就能享受九種肉品無限供應吃到飽，自助吧還有精選火鍋料、季節時蔬、咖哩飯、飲料、冰淇淋，選擇豐富，CP值真的很高。

食一鍋火鍋吃到飽

地址：新北市永和區林森路91號

電話：02－29266169

營業時間：11：30－22：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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