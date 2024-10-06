ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

讓人一喝愛上的秘境咖啡！藏身汐止山路裡的民宅　享受寧靜不限時

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

汐止咖啡店推薦這家隱身汐平路民宅內，一周只營業六日兩天的「五十山咖啡」，咖啡豆皆為自家烘焙、二次挑豆，美式咖啡65元、單品手沖咖啡100元起，價格便宜又好喝，老闆和店員都非常親切，還會主動沖咖啡請客人喝，這麼棒的地方還不限時，肯定是要大力推薦。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

隱身民宅的秘境咖啡店

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

五十山咖啡地址位在新北市汐止區汐平路二段39號，前往這裡最方便的交通方式，還是自行開車騎車，附近路邊非紅線處都可以臨時停車，若是搭公車的話，可以從汐止搭乘F905、F920到「姜子寮路口」下車，馬上就能抵達。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲因為沒有限制用餐時間的關係，也有不少人會帶電腦來用、帶書來看，所以建議大家可以早點過來。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲由內往窗外看的景觀非常漂亮，綠樹環繞的景色相當舒服，是很棒的情人雅座。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲這裡同時也是一家寵物友善咖啡店，這天就巧遇了兩隻柴犬在店內相見歡。

五十山咖啡菜單

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲內用每人低消一杯飲料，美式咖啡只要65元，即使是手沖單品咖啡也只要100元起。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲想吃點東西的話有英式司康、巴斯克蛋糕、費南雪、波士頓派等甜點。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

▲使用自家烘焙的咖啡豆。

餐點介紹

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

哥斯大黎加小蜜蜂 西谷 紅蜜處理120元
風味描述為紅莓、核果、柑橘、甜感飽滿，喝起來差不多如同店家所說的調性，粉水比抓得比較高，喝來乾淨清爽、尾韻沒有多餘躁感，是絕對對得起120元價位的美味。

▲▼汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。（圖／周花花提供）

日本靜岡抹茶牛奶85元
抹茶牛奶可以調整甜度，我們是請店家做最不甜的版本（抹茶粉本身已有加糖），連抹茶牛奶都有拉花，可見老闆是專業咖啡人了，香濃的抹茶味和牛奶混合的很好，愛喝抹茶的可以點。

結論
五十山咖啡是一家讓我一喝愛上的汐止咖啡店，喝完馬上推薦給其他咖啡師朋友，藏身山路裡的民宅內，也有著似秘境咖啡廳的靜謐感，窗外望出去的山林景色也相當漂亮，只有周末兩天營業，記得禮拜六日再來汐止山上喝咖啡。

五十山咖啡

地址：新北市汐止區汐平路二段39號
電話：0936－112829
營業時間：周末09：30－17：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►隱身桃鶯陸橋下的排隊豆花攤！40元樸實古早味給料完全不手軟
►淺草超值4星飯店！交誼廳喝啤酒近賞晴空塔　富士山也能盡收眼底
►調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

關鍵字： 五十山咖啡 美食雲 美食情報 達人美食 新北美食 景觀咖啡廳 秘境 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

國慶必玩台南3大活動

國慶必玩台南3大活動

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

盤點5家插旗台灣的日本名店

盤點5家插旗台灣的日本名店

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2大五星飯店線上旅展搶先登場

板橋炸雞吃這攤！在地30年口碑老店

大苑子買柳丁綠送柳丁樹限時1天搶

欣葉2家吃到飽推秋季新菜

北市3間「一站式度假旅宿」推薦

住礁溪無邊際溫泉泳池飯店送早晚餐

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

11家樂園國慶優惠一次看！

宜蘭逾40年「皇佳牛排」明年2月熄燈

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

熱門行程

最新新聞更多

國慶必玩台南3大活動

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

盤點5家插旗台灣的日本名店

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366