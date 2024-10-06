讓人一喝愛上的秘境咖啡！藏身汐止山路裡的民宅　享受寧靜不限時

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▲汐止五十山咖啡廳，隱身民宅內秘境咖啡店，自家烘焙咖啡平價好喝。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

汐止咖啡店推薦這家隱身汐平路民宅內，一周只營業六日兩天的「五十山咖啡」，咖啡豆皆為自家烘焙、二次挑豆，美式咖啡65元、單品手沖咖啡100元起，價格便宜又好喝，老闆和店員都非常親切，還會主動沖咖啡請客人喝，這麼棒的地方還不限時，肯定是要大力推薦。

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隱身民宅的秘境咖啡店

五十山咖啡地址位在新北市汐止區汐平路二段39號，前往這裡最方便的交通方式，還是自行開車騎車，附近路邊非紅線處都可以臨時停車，若是搭公車的話，可以從汐止搭乘F905、F920到「姜子寮路口」下車，馬上就能抵達。

▲因為沒有限制用餐時間的關係，也有不少人會帶電腦來用、帶書來看，所以建議大家可以早點過來。

▲由內往窗外看的景觀非常漂亮，綠樹環繞的景色相當舒服，是很棒的情人雅座。

▲這裡同時也是一家寵物友善咖啡店，這天就巧遇了兩隻柴犬在店內相見歡。

五十山咖啡菜單

▲內用每人低消一杯飲料，美式咖啡只要65元，即使是手沖單品咖啡也只要100元起。



▲想吃點東西的話有英式司康、巴斯克蛋糕、費南雪、波士頓派等甜點。

▲使用自家烘焙的咖啡豆。

餐點介紹

哥斯大黎加小蜜蜂 西谷 紅蜜處理120元

風味描述為紅莓、核果、柑橘、甜感飽滿，喝起來差不多如同店家所說的調性，粉水比抓得比較高，喝來乾淨清爽、尾韻沒有多餘躁感，是絕對對得起120元價位的美味。

日本靜岡抹茶牛奶85元

抹茶牛奶可以調整甜度，我們是請店家做最不甜的版本（抹茶粉本身已有加糖），連抹茶牛奶都有拉花，可見老闆是專業咖啡人了，香濃的抹茶味和牛奶混合的很好，愛喝抹茶的可以點。

結論

五十山咖啡是一家讓我一喝愛上的汐止咖啡店，喝完馬上推薦給其他咖啡師朋友，藏身山路裡的民宅內，也有著似秘境咖啡廳的靜謐感，窗外望出去的山林景色也相當漂亮，只有周末兩天營業，記得禮拜六日再來汐止山上喝咖啡。

五十山咖啡

地址：新北市汐止區汐平路二段39號

電話：0936－112829

營業時間：周末09：30－17：30

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