宮城縣鄉下小鎮探店挖寶！有限定版鯖魚高湯拉麵、噴汁炸雞激推

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

如果你有追看「孤獨的美食家」這個熱播十季的美食日劇，五郎除了東京外，其實走訪了日本其他不少縣市，比方說2016年宮城特別篇中，一共吃了三家全不在仙台市中心，這一篇我們就跟著五郎到這個鄉下小鎮，一起吃碗也許只有這裡才有的「サバだしラーメン」（鯖魚高湯拉麵），還有可能是我在日本吃過最美味的炸雞「どぶ漬け唐揚げ」然後，再順走訪兩座我這輩子也許不會再到的宮城小車站。

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食堂きかく路線介紹

位於石卷的飯野川在搞不好日本人都不見得聽過的「小町」，但相信對日本地理略有概念的都知道「石卷」，接下來，我們用三張Google Map告訴大家飯野川大概在什麼地方，以及「食堂きかく」該怎麼去。

首先它的地理位置是在石卷市

但離石卷市中心有一大段的距離，比較靠近的車站是同為石卷線的「鹿又」車站，理論上從仙台市出發可以搭仙石線到石卷，再轉石卷線到鹿又後，於鹿又車站轉巴士到飯野川下車。

▲如果你在仙台利用Google Map查詢，它應該會叫你在「石巻あゆみ野」下車，這裡有巴士可以直達飯野川，或者這輛巴士會途經石卷線的「鹿又」車站（藍色是巴士、紅色是JR火車）。

▲飯野川下車的地方在地圖下方的紅圈，而飯野川町最熱鬧的地區就在兩條藍色箭路的馬路上，食堂きかく也是，另外，這篇我會順便介紹兩家飯野川老字號的甜點，剛好一洋一日。

石巻あゆみ野站

這裡算是一個無人車站，但月台相對來說算是蠻新的，車站外也有洗手間、自動售賣機，車站前就有接駁的公車，不過日本鄉下的地方巴士時間表都是有分假日、平日，而且會不定時更新，最保險的是出發前在用Google Map查一次，以這條線來說，算是班次蠻多的，我搭過一天只有一、兩班，和5點後就沒有班次的巴士。

▲車站前戒指造型的日晷蠻漂亮且特別的。

▲在這樣小町下車時，我通常會用手機拍下回程巴士的時間，省得沒車可回就好笑了，這裡可不是台灣，沒巴士可以叫計程車，看了你會發現，下午5點後就沒車子了，記得別「玩」過頭，不然就要走回「鹿又」車站了。

▲說飯野川「何もない」可能不太正確，但絕對是冷冷清清，路上別說看到人，就連來往的車子都很少，但散步的同時隱約可以看到這裡曾經繁榮的過去，像是以前必經的驛道或是要道之類的。

▲在貫穿飯野川町的主幹道上，還是可以發現一些很有味道的老店，雖然感覺繁華落盡，卻依舊靜靜駐立著，比方說這家分不清到底還有沒有在營業的「割烹料理」。

街道上有許多老店家

きかく漢字是龜鶴，對面有一家像是曾經的旅館同名，走進去看裡面還有洗手間，但感覺已經沒有營業，整條街道上像這樣的老店很多。就疫情後我在日本許多地方旅行，發現這樣沒落的老町、商店街非常的多。但不知道為什麼，我很喜歡在這樣的地方散步，即便就像五郎說的「何もない」。

▲店裡和2016年五郎造訪時幾乎一樣，廚房裡只有70多歲的老爺爺，外場也只得年紀相去不遠的奶奶，對於一眼就能認出的外地人而言，算是極盡可能的熱情，當得知我們台灣來時更是稱謝連連。

有八十年悠久歷史

後來吃完和老爺爺、奶奶聊了一小下，問他這店開了多久，爺爺從收銀機下翻了許久才找到這張名片，上面寫著昭和十五（1940）年創業，有80年的歷史，爺爺比了3，意思他是第三代，奶奶在旁邊一個勁的微笑，滿臉的皺紋卻滿是溫度，融化了無數旅客的心。

▲店內的陳設和一般日本老食堂並沒有多大的差別，一些像是爺爺奶奶收藏的古物、雜物、紀念品，居然有福島的紅牛，復古的兒童專用椅好可愛。

▲按照慣例先找了五郎的簽名，但不曉得為什麼有兩張而且是同樣的日期，差別好像只有日文的食堂名和漢字的食堂名，這也是我追蹤80多家中比較少見的。

▲店裡的招牌自然是五郎吃的「サバだしラーメン」（鯖魚高湯拉麵），也是許多觀光客，電視、媒體慕名而來的主因。

▲除了「サバだしラーメン」其他料理選項也不少，最少夠我和五郎選擇障礙發作。

「サバだしラーメン」（鯖魚高湯拉麵）1300日幣

▲點了一碗理所當然的サバだしラーメン，然後當我看到「醬汁豬排丼」的DM時又順「口」點了一碗，奶奶怕我吃不完，建議我選迷你醬汁豬排丼。

サバだしラーメン900日幣

▲湯頭是用鯖魚骨頭去熬的，清爽鮮甜之餘帶著一點點像是油蔥和胡椒的香氣，雖然最後有一點難免的微鹹，但整體來說算是相當涮嘴的湯頭，超級甜的大白蔥更是加分不少。

▲麵條像是福島喜多方一帶常見的中華そば，入口帶著微脆的咬勁，湯汁咬得很扎實，吸麵時非常有感。

▲叉燒很大塊，切得也夠厚，吃起飽嘴扎實，肥瘦比例極好，非常好吃。

▲最大的特色有一塊炸物，油香脆糯非常好吃，後來爺爺說裡面有魚漿、洋蔥。吃起來有一點像基隆的龍鳳腿。

醬汁豬排

同樣是福島的名物，雖然長野、岡山和日本其他地方也有類似的，但醬汁或多或少有一點不同，食堂きかく醬汁有一點鹹，但豬排炸得神酥，豬排本身瘦的地方嫩、肥的部份油甜，飯也煮得非常好吃，豬排和飯間還舖了一層海苔碎片。

どぶ漬け唐揚げ400日幣

吃到一半爺爺從廚房裡走出來問我好不好吃，我用破日文適度的表達後，指著牆上問他店裡的招牌是不是鯖魚高湯拉麵，但他居然搖了搖頭說是「どぶ漬け唐揚げ」，當時雖然很飽了，但說什麼也要來一份，爺爺說要請我吃，但我堅持自己付。

雞肉酥脆多汁又大塊

上桌時我只覺得很大塊，但咬酥得不像話，重點是汁噴得滿桌，這炸雞的酥和一般的很不一樣，油酥之餘帶著前一兩口的脆，雞肉有夠嫩而且噴汁，爺爺說是雞胸肉是用鹽還有醬油來醃漬，但吃起來其實醬汁的鹹香並不明顯，反而是單純的雞肉和麵衣的油香相對明顯，但總之它覺得是我在日本吃過前三好吃的炸雞，這家食堂應該也是我吃過日式食堂中前三。

▲離巴士來還有一點時間，我更在街上晃了一下，發現這家「阿部菓子舖」查了一下也是一間50多年的老店，店裡的品項蠻多的，請老闆幫我推薦了兩款。

▲あべ的招牌四萬燒外形像方型的鳳梨酥，裡面是紅豆，另一款みそばい（味噌派）像比較乾的銅鑼燒，吃不太出來有味噌。

▲另一家「ヤマキ」也是飯野川代表性的老洋菓子店，店內佈置的蠻溫馨，甜食的品項也不少，同樣請看店的大姐幫我推薦兩樣。

▲另一款梨子慕思蛋糕我大愛，上層是鬆綿的蛋糕體，中間是水梨慕思和漬過的水梨，不管是口感還是味道我都喜歡。

▲這裡的泡芙是招牌，吃了一下果然好吃，有一點像雙連的豆穌朋泡芙。

▲回程的巴士我為了多拍一個車站，刻意選在鹿又車站下，多等了一會兒才接上石卷線往石卷車站而去。

▲鹿又車站同樣是無人車站，但有一個小小可以擋風避雨的車站房，而且看起來蠻新的。

▲這裡不是上下車刷卡，而是領一張票，下車時在像這樣的機器把票插進去，就可以知道要付多少，當然也可以用西瓜卡等付費。

心得

至於當天行程的另一個重點，車站內有溫泉澡堂的女川車站和漫畫車站石卷，下次再跟大家介紹，順便說一下，另一家宮城五郎吃過的「女川海の膳 ニューこのり」在經過疫情停業後，已經在女川車站前的道の駅 おながわ回歸。

食堂きかく

地址：宮城県石巻市相野谷字飯野川町171

電話：＋81 225－623－381

營業時間：11－00－14：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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