ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

福島最適合續攤的酒吧！30多年老水果店大變身　水果調酒美到不行

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

不曉得你會不會覺得日本喝酒的地方大多是居酒屋、スナック，要不就是高級一點的酒廊？這家在福島郡山的酒吧，真是讓我大開眼界，裡面有成百上千瓶各式各樣的威士忌、酒類，還有跟酒有關的紀念品、小汽車、古董，根本活像博物館，喝的調酒更是特別。

前身是水果商的老闆，在調酒中注入各種五顏六色、鮮甜的水果，成了大受歡迎的水果聖代調酒，一時間郡山的夜晚變得夢幻許多，住郡山的夜晚再也不怕沒地方去，這大概是我覺得日本最適合女生去的酒吧了，即便不勝酒力都可以喝得很開心。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

三五好友續攤的好選擇
其實當晚我們已經吃了一攤又喝了一攤，突然郡山友人提議三次，而且她說這個地方我們一定會喜歡，看了地址就在我們車站前我們入住的飯店旁，於是打算過去坐一下打個招呼就走，沒想到居然被這美到不行的水果調酒給留住了。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

晚餐後吃聖代變成日本習慣
不知道何時，札幌晚餐後吃聖代的習慣在日本炸了開來，尤其是喝酒的酒館，就帶路友人的說法「FRUIT RESTAURANT BAR Aika」是福島郡山30多年的老水果店，後來將店裡一半做為酒館，近年因為把水果和酒吧結合，在網路上大受歡迎，據說其他縣市不遠千里來這喝水果調酒的大有人在。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲店裡白天仍正常提供水果禮盒的販售，附近的店家、住家也可以在這叫水果切盤外帶，有點像台灣萬華龍山寺早期的水果店。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

FRUIT RESTAURANT BAR Aika 環境
酒館兩邊的玻璃櫃中，滿是各國威士忌、白蘭地、小汽車、古董玩具，活脫脫小型酒窖、迷你玩具博物館，看得我目不轉睛、童心大起。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲酒吧內的裝潢華麗中帶著低調的奢華，氛圍非常好，服務生穿著有一點復古、有一點可愛。

FRUIT RESTAURANT BAR Aika 菜單

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲光是酒單就多到不行，看到眼花瞭亂，乾脆交給友人點。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲比較有趣的是這家酒館，可以點水果切盤、也有和水果有關的調酒、聖代，都是以日本全國各地的新鮮水果做成。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲酒吧、酒館都有的下酒菜（おつまみ），居然也是水果，甜柿、葡萄柚、百香果都非常好吃，平常不太吃水果的都一掃而空。

葡萄／芒果／西瓜調酒
三杯以水果調點的調酒，酒精度非常的低，也可以要求不加酒精，葡萄、芒果，最後一杯是個人最愛的「西瓜」，杯緣還像調味般放了一層鹽，也像我們在吃西瓜時會灑一點鹽，超級好喝，雖然是友人請客，還是不要臉的又加點了一杯。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

無酒精飲料
另外這一系列是沒有酒精的，水果調酒、冰品，而且同時都可以吃到新鮮的水果，比方這杯芒果汁用了紅酒的大圓高腳杯，整個都高級起來了，芒果在日本的價格不低，裡面還可以嚐到非常甜的芒果切丁。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

草莓聖代冰沙
上面插滿切片的新鮮草莓，下面是新鮮草莓打成的冰沙（可加酒也可不加酒），上面的草莓好吃自是沒話說，下面的草莓冰沙帶著微微的酒氣，超涮嘴。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

哈密瓜冰沙
這杯哈密瓜冰沙更是好吃得亂七八糟，哈密瓜冰沙又細又綿又甜，兩大片新鮮哈密瓜霸氣的插成屋頂狀，一整個可愛到不行，下次再到郡山，我一定要再試試其他的水果冰沙，太喜歡了。

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

▲▼日本福島夢幻水果酒吧。（圖／部落客小虎提供）

FRUIT RESTAURANT BAR Aika

地址：福島県郡山市駅前2－7－14 1F
電話：024－923－9201
營業時間：17：00－00：00（周一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►開箱日本最北端米其林拉麵！醬油鹹而不膩　融合豚骨油甜一口入魂
►好市多超強「辣拉麵」開箱！道地日式細條麵咬勁十足、湯頭有層次
►東京「百大喫茶店」開箱！地下空間藏神秘洞穴屋　味道風格皆滿分

關鍵字： FRUIT RESTARANT BAR Aika 日本旅遊 福島酒吧 達人旅遊 日本美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

推薦閱讀

板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴、木須炒麵有迷人鍋氣

板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴、木須炒麵有迷人鍋氣

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年居酒屋開箱　必喝當地地酒

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年居酒屋開箱　必喝當地地酒

曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

「可不可xBAPE」聯名開箱！

「可不可xBAPE」聯名開箱！

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

五桐號全品項免費加料限時21天搶！

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

萬華70年肉圓老店搬新家！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

熱門行程

最新新聞更多

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

「可不可xBAPE」聯名開箱！

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

福島最適合續攤的酒吧！水果調酒超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366