福島最適合續攤的酒吧！30多年老水果店大變身　水果調酒美到不行

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

不曉得你會不會覺得日本喝酒的地方大多是居酒屋、スナック，要不就是高級一點的酒廊？這家在福島郡山的酒吧，真是讓我大開眼界，裡面有成百上千瓶各式各樣的威士忌、酒類，還有跟酒有關的紀念品、小汽車、古董，根本活像博物館，喝的調酒更是特別。

前身是水果商的老闆，在調酒中注入各種五顏六色、鮮甜的水果，成了大受歡迎的水果聖代調酒，一時間郡山的夜晚變得夢幻許多，住郡山的夜晚再也不怕沒地方去，這大概是我覺得日本最適合女生去的酒吧了，即便不勝酒力都可以喝得很開心。

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三五好友續攤的好選擇

其實當晚我們已經吃了一攤又喝了一攤，突然郡山友人提議三次，而且她說這個地方我們一定會喜歡，看了地址就在我們車站前我們入住的飯店旁，於是打算過去坐一下打個招呼就走，沒想到居然被這美到不行的水果調酒給留住了。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

晚餐後吃聖代變成日本習慣

不知道何時，札幌晚餐後吃聖代的習慣在日本炸了開來，尤其是喝酒的酒館，就帶路友人的說法「FRUIT RESTAURANT BAR Aika」是福島郡山30多年的老水果店，後來將店裡一半做為酒館，近年因為把水果和酒吧結合，在網路上大受歡迎，據說其他縣市不遠千里來這喝水果調酒的大有人在。

▲店裡白天仍正常提供水果禮盒的販售，附近的店家、住家也可以在這叫水果切盤外帶，有點像台灣萬華龍山寺早期的水果店。

FRUIT RESTAURANT BAR Aika 環境

酒館兩邊的玻璃櫃中，滿是各國威士忌、白蘭地、小汽車、古董玩具，活脫脫小型酒窖、迷你玩具博物館，看得我目不轉睛、童心大起。

▲酒吧內的裝潢華麗中帶著低調的奢華，氛圍非常好，服務生穿著有一點復古、有一點可愛。

FRUIT RESTAURANT BAR Aika 菜單

▲光是酒單就多到不行，看到眼花瞭亂，乾脆交給友人點。

▲比較有趣的是這家酒館，可以點水果切盤、也有和水果有關的調酒、聖代，都是以日本全國各地的新鮮水果做成。

▲酒吧、酒館都有的下酒菜（おつまみ），居然也是水果，甜柿、葡萄柚、百香果都非常好吃，平常不太吃水果的都一掃而空。

葡萄／芒果／西瓜調酒

三杯以水果調點的調酒，酒精度非常的低，也可以要求不加酒精，葡萄、芒果，最後一杯是個人最愛的「西瓜」，杯緣還像調味般放了一層鹽，也像我們在吃西瓜時會灑一點鹽，超級好喝，雖然是友人請客，還是不要臉的又加點了一杯。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

無酒精飲料

另外這一系列是沒有酒精的，水果調酒、冰品，而且同時都可以吃到新鮮的水果，比方這杯芒果汁用了紅酒的大圓高腳杯，整個都高級起來了，芒果在日本的價格不低，裡面還可以嚐到非常甜的芒果切丁。

草莓聖代冰沙

上面插滿切片的新鮮草莓，下面是新鮮草莓打成的冰沙（可加酒也可不加酒），上面的草莓好吃自是沒話說，下面的草莓冰沙帶著微微的酒氣，超涮嘴。

哈密瓜冰沙

這杯哈密瓜冰沙更是好吃得亂七八糟，哈密瓜冰沙又細又綿又甜，兩大片新鮮哈密瓜霸氣的插成屋頂狀，一整個可愛到不行，下次再到郡山，我一定要再試試其他的水果冰沙，太喜歡了。

FRUIT RESTAURANT BAR Aika

地址：福島県郡山市駅前2－7－14 1F

電話：024－923－9201

營業時間：17：00－00：00（周一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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