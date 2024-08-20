8家名店掉出今年台北必比登　好公道金雞園、彭家園挑戰7連霸失利

▲已6連霸的好公道金雞園（大安），今年掉出台北必比登榜外。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日先公布126家必比登推介名單，其中台北有43家，總數雖然比去年僅少了2家，但由於有6家新進榜，等於有8家跌出榜外，其中好公道金雞園（大安）與彭家園都是6連霸的店家，有5家也是蟬聯5屆的美食小吃。

在星級餐廳發布之前，米其林今日先公布126家必比登推介名單，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家。其中台北有43家，總數雖然比去年僅少了2家，但由於有6家新進榜，合計有8家跌出榜外。

▲位於延三夜市的高麗菜飯 原汁排骨湯，今年落榜台北必比登推介。（資料圖／小虎食夢網提供）

比對後，跌出榜外的8家，分別是阿國滷味、阿國切仔麵、高麗菜飯 原汁排骨湯、好公道金雞園 （大安）、季風、女娘的店、彭家園、施家鮮肉湯圓。其中好公道金雞園（大安）與彭家園2018年就被選入必比登，都有6連霸的好成績，而阿國滷味、阿國切仔麵、高麗菜飯 原汁排骨湯、女娘的店、施家鮮肉湯圓均是蟬聯5屆的店家；季風則是去年首次進榜，今年沒有得到評審的青睞。

▲施家鮮肉湯圓無法達成6連霸。（圖／周花花）

挑戰7連霸失利的好公道金雞園（大安）位於永康商圈，開業40餘年，一直提供上海小菜點心，各種菜品皆手工現做，其菜肉蒸餃皮薄多汁，內含剁碎的青江菜與豬肉餡，一口咬下香氣四溢，絕對不容錯過。彭家園是典型粵菜餐館，來自香港的大廚兼老闆，擅長清蒸海鮮菜色，芋泥酥鴨、瓊山豆腐和螃蟹粉絲煲也曾受到米其林評審青睞。

而止步5連霸的施家鮮肉湯圓，民國53年開業，現在傳承到第二代，不只在地人愛，也曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店，每年的元宵與冬至，都會出現排隊購買人潮。

今年台北必比登推介落榜名單：

●阿國滷味

●阿國切仔麵

●高麗菜飯 原汁排骨湯

●好公道金雞園 （大安）

●季風

●女娘的店

●彭家園

●施家鮮肉湯圓

