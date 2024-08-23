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五分埔135元醬油豚骨拉麵！麵條被讚「接近一蘭水準」CP值超高

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

近期台灣除了「接近」日本匠人的日式小拉麵店持續蓬勃發展外，意外又掀起了新的一波平價拉麵風，首推自然是以新北為主戰場，連開了好幾家的「小高」，而這幾天在拉麵圈吵的沸沸揚揚的，則是五分埔這家才開3天就排到翻掉的「民友拉麵」。

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只賣兩種口味的拉麵
嚴格來說只有一種「醬油豚骨」拉麵，更讓我驚喜的是這種的麵條十分得我緣，有接近一蘭的水準，但對於那些自栩很懂拉麵的朋友請記得它的售價，不用拿動不動250元、甚至超過300的拉麵相比，我得說，個人不偏好這類平價拉麵，因為覺得都是粉泡的，但「民友拉麵」偏偏主打是豬大骨、雞骨、雞翅熬出來的。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

民友拉麵位置
位於五分埔，離藍線永春、綠色松山都有差不多7、8分鐘的步行距離，因為就在大馬路上應該是不至於找不到才是，那天是應朋友之邀，不然我很少在台灣吃拉麵或平價拉麵，畢竟我這十年在日本吃過的拉麵，少說3、500碗，但事實證明，只要用心，平價一樣能煮出一碗好吃的拉麵，即便我仍覺得它不算正統的日本拉麵。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲店內幾乎是沒有任何裝潢，完全開放的廚房，從撈湯、煮麵、放配料全部透明。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲除了135元的醬油豚骨原味外，另外就是145元的麻辣口味（在原有的湯底中加入自家提煉的麻辣醬）。

以自助方式點餐
點餐的方式和多數的拉麵店一樣是用點餐機，因為目前是半價所以醬油豚骨原味是65元，而麻辣口味則是70元，另外所有配料都可以加價單點。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲原汁原味的豚骨就店員的說法是用雞大骨、雞骨、雞爪熬的。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲兩種叉燒、半熟蛋、筍干全在煮麵檯上，消費者可以清楚的看到每一個煮麵的流程。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲桌上另外有辣油和白醋供消費者依喜好調整味道。

醬油豚骨拉麵135元（08／01－04優惠65元）
雖說是135元的平價拉麵，但兩片叉燒（一瘦一五花），半粒半熟蛋、筍干、蔥花一樣也不少，除了湯的底色看起來比日式豚骨來的淡些，視嗅覺都沒毛病，甚至比我預期的好。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

湯頭味道有點淡
要不是親眼看到湯中的骨頭，我甚至會懷疑是用粉泡的，老實說以這個價位而言，用粉泡我也不會太過挑剔便是，第二口開始慢慢有豚骨味，雖說那比較接近的是台灣大骨湯的豚骨味，而不是日本濃厚豚骨的風味，第三口開始以醬油調的鹹香也慢慢在嘴裡散開，那鹹度也從太淡慢慢修正成剛剛好，最後是輕鬆喝完整碗。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

麵條煮的恰到好處
大概是我一碗中我最滿意的，甚至在我吃過2、300元中的拉麵店，都沒這家煮得好，當然我是指最適合豚骨的細直麵。當天一起吃的朋友多數是喜歡拉麵的，我們共同的結論是這麵條大概有一蘭的87%相似，後來續的一碗，我們刻意請煮麵的師傅幫我們調整成「30秒」。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲這幾乎是我在九州吃過最喜歡等級的麵條水準，咬勁、麵香和咀嚼後的餘韻都非常好，唯一的缺點就是湯不夠濃厚，吸上來的整體味道還是淡了些。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲叉燒每一碗都有兩片，一片偏瘦，一片是五花肉，而且都切得蠻大片的，雖說有一點薄，除了薄一點外，該油的、該甜的、該軟嫩的都算是中規中矩，最少對得起這個價位。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲半顆半熟蛋，這我就真的說口感、味道都一般般，硬要說它就是不錯吃的水煮蛋。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲筍干還蠻大片，而且給得也不少，吃在嘴裡爽脆微帶汁，挺喜歡的。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

▲當你吃膩了原來的豚骨醬油，喜歡麻辣的朋友可以試試。

加點的麻辣豚骨（原價145，08／01－04優惠價70元）
第一口我覺得麻辣雖然都有，但好像淡了一些，於是加價請師傅加了半匙的麻辣醬，一整個風味全跳了出來，雖然已經吃不太出原來的豚骨風，但純以一碗麵來說，這湯真的好喝，即便你要說它不是日本拉麵我也同意。

▲▼松山／永春站日式平價「民友拉麵」。（圖／部落客小虎提供）

民友拉麵

地址：台北市松山路186號1樓
營業時間：11：00－14：30、17：30－22：00（周末11：00－22：00）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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