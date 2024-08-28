嘉義人也激推！13元水晶餃出爐即秒殺　鹹甜爽口一咬下Q勁十足

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

在嘉義市東區，隱藏著一家看似普通卻極具魅力的包子店，說到嘉義水晶餃會聯想到比較有名的是北回或是宏益水晶餃，而這家位於和平路，雖然店面不大，卻每天吸引著大批客人前來購買，從當地居民到外地遊客，無論是早餐、午餐，還是午後的小點心都很適合，單價不貴又份量十足，吃一個就很有飽足感了。

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▲住當地的老顧客說他已經光顧這家店好幾十年，從小到大吃過無數次，想到就會來買。

好口味包子交通方式

位在東門圓環旁，旁邊就是市場不太好停車，建議可以停在外圍一點，或是直接派代表下車購買，如果選擇搭乘公車，可以選擇搭乘嘉義市公車至和平路附近的站點下車，然後步行約五分鐘即可到達，這裡的顧客絡繹不絕，有許多都是專程來買水晶餃和肉包的。

好口味包子菜單

▲價格都是銅板價，現在很少看到饅頭是7元，肉包13元的價格，真的是很經濟又實惠。

▲剛出爐的水晶餃經過稍稍冷卻後，店家正忙著裝盒，一盒五顆裝盛，可以見到這水晶餃醜歸醜，一出爐就秒殺。

▲透明的水晶餃皮都可以見到裡面的內容物了，雖然沒有很好看，但是這就是在地人瘋搶的好物。

水晶餃13元

與傳統的水晶餃不同，好口味的水晶餃外皮晶瑩剔透，帶有微微的彈性和Q勁，而內餡則是採用了豆薯丁，豆薯丁經過精心炒製，加入了醬油等調味料，散發出濃郁的香氣，這樣的餡料吃起來鹹甜適中，豆薯丁的脆爽口感與Q軟的外皮完美結合，讓人一試成主顧。

▲Q彈的外皮與內餡的豆薯丁完美結合，口感層次豐富，鹹甜適中的味道更是讓人驚喜，列為之後到嘉義必買的好物。

肉包7元

排在我前面的先生將肉包全掃空，一次買30個肉包，我排在後面都快哭了，本來想買10個，最後闆娘拿出她珍藏的兩顆先賣我，如果要多買要再等下一輪出爐，內餡飽滿多汁，咬下一口，濃郁的肉香與微微的甜味在口中交織，除了肉還有豆薯丁的口感，小孩很喜歡甜甜的滋味。

好口味包子整體心得

雖然位於嘉義市東區一個不起眼的角落，但卻用最簡單的食材和最樸實的手法，打造出了最讓人難忘的美味，水晶餃和肉包作為店裡的招牌產品，無論是在口感還是味道上都很不錯，而且一個7元的價位真的很經濟又划算，買了幾盒當成伴手禮，大家也都很愛！

好口味包子

地址： 嘉義市東區和平路287號

營業時間：09：00－18：00（周日公休）

電話：05－227－0899

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