桃園景福宮隱藏老口味！60元肝連肉滿滿一盤、蚵仔麵線加蒜不手軟

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者邵筱鈞

桃園景福宮大廟周邊有不少美食，這間「桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線」是當地人從小吃到大的老字號排隊店家，常常午餐時間經過排到隔壁店家去就知道生意有多好，尤其是蚵仔麵線真的是每去必點的招牌品項，從早上6點半開始營業早餐就能吃到，這回剛好帶著小孩一起到大廟祈福，回程到旁邊桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線吃碗招牌蚵仔麵線再回家。

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桃園大廟／景福宮美食

美濃粄條蚵仔麵線 交通資訊

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線就在大廟景福宮後方，如果騎車門口可以暫停，開車建議可以在中山路或中正路找路邊公有停車場，或是停在文昌公園停車場，再步行約5分鐘就能抵達。

美濃粄條蚵仔麵線 用餐人潮

幾乎午餐時間經過都是這樣長長的排隊人潮，但其實排隊很快，因為工作人員很多，動作也很快，通常不會等太久就買到，內用則是先找到座位再點餐，現在店內有冷氣吹比較涼，只是座位有限，不想等還是在門口吃一吃比較快。煮檯前方真的工作人員很多，也有點餐和送餐的，內用待餐點送上桌就會在桌邊結帳也很棒。

美濃粄條蚵仔麵線 菜單

店內主要是以主食類的品項為主，像是粄條和蚵仔麵線都是熱門商品，當然還有搭配的小菜系列，像是內臟類、小卷、沙魚煙、燙青菜都蠻受歡迎的。

美濃粄條蚵仔麵線 美食推薦

通常我們會點些小菜來搭配，每次點都是看心情想吃那一道就點，價格都不會太貴，所以想吃就會點來吃，必點的就是蚵仔麵線和粄條。

乾粄條60元

這裡有名的乾粄條會加上炒得香酥的油蔥酥，吃的時候拌一拌真的超香，粄條也很有Q勁和嚼勁，還會加入肉片和豆芽菜增加口感。

肝連60元

一旁會附上薑和醬油膏，以量來說在吃過的麵攤算份量多的，60元可以只到滿滿一盤很滿足。

油豆腐30元

這裡的油豆腐有別於一般是三角型，這裡是提供四方型小塊的，蘸著醬油膏吃比較有味道。

清麵線

雖說是點清麵線，但老闆會說他們的麵線都是將配料放進去一起煮比較有味道，所以只能盡量幫忙挑乾淨，還是有些大腸和蚵仔藏在裡面，很介意的就不要點。

蚵仔麵線60元

吃麵線就愛這種有滿滿的配料理，沒有加大腸和蚵仔的麵線還不太想吃，如果有不加蒜泥、香菜都可以事先告知，因為老闆沒在手軟，都是加很多的。

▲每一口撈起來都有處理乾淨的滷大腸和先裏粉燙過的蚵仔，煮了也比較不會縮水，每一口都能吃到滿滿的配料。

▲柴魚高湯的香氣，麵線煮得剛剛好也不會太爛，加一小匙辣椒增添辣度更有香氣。

甜不辣60元

比較少點甜不辣，對這沒什麼印象，這次點來試試味道，發現給的量還不少呢，而且上方淋了滿滿的米醬，甜不辣的數量也不少，有大片也有小的甜不辣、黑輪、蘿蔔都藏在下方，點來當成小菜一起吃也不錯，甜甜的醬料蠻好吃的。

美濃粄條蚵仔麵線 用餐心得

以前買完大廟口蚵仔麵線之後，會到大廟另一邊皮鞋店前面順道買三輪車豬血糕湊成一套的吃法，現在豬血糕退休之後，在桃園很少找得到喜歡的豬血糕了，這間大廟口蚵仔麵線也有著兒時的記憶與熟悉的味道，喜歡吃料多的蚵仔麵線真的可以去試試看，一直不變的好味道。

桃園大廟口 美濃粄條蚵仔麵線



地址：桃園市桃園區中正路206號

營業時間：06：30－16：00（周三公休）

電話號碼：03－339－1619

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