內壢車站周邊美食推薦！老字號北方小館曝光　爆汁牛肉餡餅是招牌

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者邵筱鈞

內壢火車站附近美食有許多值得推薦的餐廳，有朋友推薦這間邱記餡餅粥，據說是大四喜的前身，主要是販售餡餅、麵食、小米粥等北方料理，這裡不僅提供傳統的北方麵食，還有令人垂涎的餡餅和蒸餃，讓人一試成主顧。

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內壢老字號中式餐廳 交通資訊

邱記餡餅粥的位置就在內壢高中附近步行3分鐘就能抵達，如果從內壢火車站騎車10分鐘也能到，門口就可以停機車，汽車的話可以停在附近的私人停車場或是運氣好可以找到白線內停車。

內壢老字號中式餐廳 店內介紹

這裡的裝潢簡潔樸實，店內坐滿了人，用餐時還有不少晚到的客人在門口候位，入口就可以見到這多樣化的調味檯自助區，想要什麼調味都可以自行拿取，薑絲和辣椒醬最受歡迎。

▲充滿生辣椒的辣椒醬最受歡迎，真的辣勁十足，只蘸一些些就很香。

邱記餡餅粥 菜單

在等候入座的時候就可以先點餐了，內用、外帶人潮都蠻多的，其實品項並沒有很多，想吃什麼直接劃單就可以，價格從25至90元之間，算是蠻親民的銅板價格。

▲小菜都會放在櫃檯旁，想吃什麼都可以自取，圓盤25元、楕圓盤45元、長方盤小菜55元，以盤子來區分價格。

邱記餡餅粥 推薦美食

來到邱記餡餅粥必點的牛肉餡餅和麵食類，還有每桌都會點的小米粥，可以自行添加調味料，小米粥可以當成飯後甜點享用，可以嘗試加入砂糖，有很多美味的麵食也很不錯。

小菜

用餐結束後才結帳，所以可以任意拿取想吃的小菜，一眼就見到這炸過的水煮蛋淋上沙拉，這一看就是小孩會喜歡的菜色，像是鳳梨蝦球的改良版，另外選擇了台式泡菜，總覺得吃北方麵食就是少不了泡菜，也拿了一盤，酸酸甜甜的滋味很脆口，後來淋了些辣椒也很好吃。

牛肉餡餅45元

首先必點的是牛肉餡餅，外皮金黃酥脆，一口咬下，濃郁的肉汁四溢，牛肉餡料香嫩多汁，吃的時候得小心燙口。咬下口還會有噴汁的效果，包覆著滿滿的蔥花與肉餡，也是每桌都必點的經典菜色，還有不少人吃完再外帶。

醡醬乾麵75元

如果你是麵食愛好者，那麼這裡的醡醬乾麵絕對會讓你滿足。醡醬濃郁麵條勁道，加入新鮮小黃瓜絲拌勻後每一口都充滿了香氣，簡單卻不失風味，絕對是北方麵食的代表作之一的醡醬乾麵，也是點餐率很高的品項。

貢丸湯40元

這次小孩指定要喝從小就很愛的貢丸湯，瞬間變台式料理了。

蔥油餅35元

這款也是跟著鄰桌伯伯點菜，不知道是不是因為附近有國宅，所以也有不少榮民伯伯，偷看他們桌上都點什麼也跟著點，同樣也是煎的金黃酥脆的表皮，中間揉入了許多的蔥花，每一口都吃得到香氣十足的蔥油餅。

三鮮蒸餃90元

一籠8顆的三鮮蒸餃，現點現蒸剛上桌還是熱燙的溫度，薄皮包裹著豐富的 餡料，蒸得恰到好處，鮮美的滋味咬下後還會噴汁，咬下口之後可以見得到這滿滿的內餡，還包入了一整隻的蝦仁，鮮味十足。

小米粥30元

通常在麵食館裡見到有小米粥就很難抗拒，於是也點了一碗當成甜點享用，加入了砂糖增加甜味。

邱記餡餅粥 用餐心得

來到內壢商圈，讓邱記餡餅粥帶你走進一場北方美食的饗宴，可以吃得到許多不同的麵食料理，其中最推薦的就是牛肉餡餅和小米粥，想吃北方麵食的朋友可以來到這裡嚐嚐這道地的美食。

邱記餡餅粥

地址： 桃園市中壢區忠孝路165號

營業時間：11：00－13：40、17：00－20：20（周一公休）

電話號碼：03－433－4367

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