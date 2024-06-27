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北屯新開澳式小餐館超美！雪梨經典美食「西瓜蛋糕」是必點招牌

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▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

撰文攝影／VIVIYU小世界整理／實習記者柯珮萱

台中北屯在洲際棒球場附近新開的AuMyGod cafe&bistro，主要是販售早午餐系列、甜點和咖啡飲品，白色的建議搭配著室外露天座位區，營業時間很長，從早午餐到晚上的餐酒館是採複合式經營的方式，什麼時間去都有不同的餐點供應，就連平日前往都客滿，生意真的很好，用餐結束後去看演唱會剛剛好的距離。

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▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

交通資訊
餐廳位置就在台中洲際棒球場附近，步行大約5分鐘的距離，周邊也有相當多公有停車格可以停放，在崇德十九路和洲際一街街口就能見到這美麗的建築，頗有歐式風格的感覺。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲AuMyGod cafe&bistro週邊可以免費停放機車，汽車則是依公有停車格計費方式，感謝台中市政府目前免收電動車停車費。

露天戶外區
用餐時間限制120分鐘，露天戶外區也一直很受歡迎，我還見到有人直接在這裡做手作品，也有妹妹畫妝畫了一小時才開始拍照，大家好像都很愛這露天座位區，光線也相當好，很適合拍照。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲門口佈置了許多綠意，還有仙人掌植栽，天氣好不熱時我會選擇露天戶外區，夏天炎熱時身體就會很誠實選室內冷氣區了。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲室內座位區不多，左邊也有座位，但右邊的窗戶較大，會比較明亮些，如果可以的話我會選右邊這區，只是中午客滿就沒辦法選位子了。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲不管是室內區或是戶外區都是需要先進店內找工作人員安排座位，可能前面還有候位，像我們進入後面就開始登記候位了。

菜單

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲低消沒有限制要點什麼餐點，也可以點蛋糕。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲餐廳規定，每人低消150元、用餐時間120分鐘、自助點餐無收服務費。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲冰櫃內放置的就是當天供應的甜點，澳式西瓜蛋糕非常熱門，等我們點完只剩下一份。

推薦美食
和友人一起吃了一頭烤乳豬之後，真的是超飽的，只是想喝下午茶點心系列，AuMyGod cafe&bistro有早午餐、三明治、飲料、咖啡和沙拉，看起來都蠻不錯的，我們點了些餐點來享用。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

AMG主廚漢堡

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲漢堡說是牛排肉給得相當多，微微的芥末香氣，麵包也烤的很酥脆，我倒是偷吃了薯條很香酥又脆，餐點有一定品質。

西西里檸檬

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲不知道咖啡要點什麼時，我很常會點西西里檸檬，有著咖啡的香氣又有檸檬果香的香氣，酸香的滋味很提神。

白桃烏龍茶

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

西瓜蛋糕
澳洲雪梨的Black Star Pastry以西瓜蛋糕聞名，在台灣竟然也可以吃得到，想吃真的要快點點餐才能吃到，很熱門的品項。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲上方有奶油起司的香氣，混合著白葡萄和西瓜水果的香氣，甜度也蠻高的，我覺得口感很特別，還蠻好吃的。

香蕉蛋糕

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

▲有附上新鮮香蕉再放上焦糖炙燒過，香蕉蛋糕的口感就像磅蛋糕的口感一樣香。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

用餐心得
這次到AuMyGod cafe&bistro用餐覺得餐點都蠻不錯的，都有一定水準，下回會想來試試其他餐點沙拉類，看起來也都很好吃，離台中洲際棒球場也超近的，很適合看棒球或是演唱會前來填飽肚子，推薦給大家。

▲▼靠近台中洲際棒球場．室外座位區好美~澳式餐廳咖啡廳結合小酒館。（圖／部落客viviyu）

AuMyGod cafe&bistro

所在地址：406臺灣台中市北屯區洲際一街116號
營業時間：11：00－21：30（周一公休 ）
店家電話：04－2534－4411

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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