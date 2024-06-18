百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館　龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者邵筱鈞

一般人也可以在泰國皇宮裡喝咖啡！來到BTS－Victory Monument（N3）勝利紀念碑站附近的泰皇拉瑪六世皇的行宮吃點心喝下午茶是什麼樣的感覺，來到這裡完全是為了咖啡廳而來，可以享用美味的輕食還可以體驗坐在19世紀建築裡古樸風情的感覺，這裡不僅是泰國的第一間咖啡館，還保留著濃厚的文化氛圍，有著百年歷史的建築就在Phaya thai Palaca行宮裡，餐點價格也相當經濟實惠，咖啡飲料不到百元就能喝到，來看看這次的皇宮裡喝咖啡的體驗。

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泰國皇宮裡的咖啡館

Café Narasingh 交通資訊

Café Narasingh 就在Phaya thai Palaca泰皇拉瑪六世皇行宮，可搭乘BTS至Victory Monument（N3）站，往3號出口的方向步行約14分鐘，Phaya thai Palaca的入口處Phramongkutklao Hospital裡面，所以勇敢走進去就對了，如果不想步行也可以體驗一下泰國當地的摩托車計程車，大約40銖就能抵達。

▲右邊就是Phaya thai Palaca行宮，左邊就是當天的目的地Café Narasingh。

Café Narasingh 歷史

Phya Thai Palace建於1909年，是泰皇拉瑪六世皇的行宮，在拉瑪七世國王統治期間，它曾作為酒店和廣播電台運作。 1932年革命後，它成為泰國皇家陸軍的診所，Café De Norasingha的前身就是拉瑪六世皇用來接待外賓的場所，現在是由民營的咖啡館接手，也可以見到當年的風華與建築設計。

▲蒂芬尼藍裝點的建築目前沒有開放參觀，外面綠草地則像是座小型公園。

▲Phya Thai Palace行宮沒有像其它皇宮有服裝規矩限制，來到這裡可以很放鬆也不需要門票就可以入內參觀。

▲建築已有歷史，所以來到這裡需要脫鞋放在櫃子裡，脫掉鞋子才能進入，如果在意的朋友可以穿襪子前往。

▲選在早上前往用餐人數不多，靠窗的座位區可以看著復古的窗花和木建築的特色。

Café Narasingh 菜單／MENU

使用的菜單感覺也是相當久，以皮質設計的菜單蠻有質感，菜單上寫有泰文和英文，如果想吃輕食和沙拉系列也可以簡單填飽肚子，可以見到這裡的飲料和餐點消費價格都不貴，可以任意選擇喜歡的餐點，甜點則可以到前方蛋糕櫃選擇。

Café Narasingh|室內環境

來到室內區可以見到復古的木質建築，以華麗的燈座點亮室內空間，也可以見到這裡的採光相當良好，使用了大片窗戶引進光線顯得更明亮，咖啡館的座位區只有一樓的空間，店內的桌椅座位也不算少，桌椅同樣採用木製家具完全符合建築色調與空間感。

▲牆面上的木頭雕花、壁紙和材料都很講究，在這樣復古的空間裡安靜用餐是件很幸福的事。

Café Narasingh 推薦美食

來到這裡實在會因為價格便宜而多點，考慮到這只是早餐不敢太誇張，據說咖哩配吐司也很好吃，這次選了熱湯搭吐司也很對味，咖啡也是必點的品項，另外也有可頌、司康、蛋糕甜點可以選。

拿鐵

選了冰拿鐵來降降溫，到曼谷的天氣每天都很好，氣溫也很高，只想點杯冰涼的飲品來緩解一下熱度，溫醇的咖啡口感，香濃的滋味挺順口的。

Stewed Pork in Longan Soup（龍眼燉豬肉湯）

早上想吃些熱食，所以沒點沙拉而是點了龍眼燉排骨湯，排骨已經燉的軟嫩易脫骨的程度，一旁附上兩片烤至金黃焦脆的吐司可以搭配著吃，帶著咖哩的香氣卻不會太辣，香氣十足，尤其是排骨真的細緻又柔軟，燉得軟嫩入味，加入了大量蔬菜讓整道菜肴層次豐富，令人回味無窮。

▲吃的時候可以先撕成小塊再沾著湯汁一起享用，大約3秒就可以趕緊拿起來才不會太濕，口感會比較剛好。

奶油和楓糖鬆餅

點了最簡單口味的鬆餅就是想吃原味的口感，附上一盅奶油和一盅楓糖可以蘸著吃，也可以在上方塗滿滿邪惡的吃法，可以見到這鬆餅是比較扎實，有點接近發粿的口感，真的很想吃發粿的朋友可以試試。

Café Narasingh 用餐心得

這次的用餐體驗讓人深感滿足，不僅味蕾得到了滿足，心靈也受到歷史的洗禮，如果有機會來到曼谷Phya Thai Palace，一定不要錯過這家充滿歷史與美味的咖啡館，不僅價格經濟實惠，點了3道消費300銖也無需加收服務費，建築很適合拍照，推薦給喜歡歷史氛圍的朋友們。

Café Narasingh

地址： 315 พระราชวังพญาไท Ratchawithi Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

營業時間：08：00－18：00

電話號碼： （＋66） 64－462－3294

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