跟著人潮走！八德超神秘「貨車宵夜」清粥小菜　軟Q豬腳爌肉必點

▲八德美食大湳清粥小菜，神出鬼沒小貨車，根本是自助餐，有多達30種菜色。

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃亭詠

桃園八德有一個神出鬼沒的攤車，半夜12點才會出現，每次小貨車還沒出現就開始有神祕排隊人潮，沒有每天營業，想吃要守著店家臉書告知每天營業資訊。攤車搬新家到介壽路，看到一群排隊人潮，跟著排就能吃到，每次只營業3小時的宵夜場，但如果太晚來的話，招牌的滷豬腳、滷排骨可能會賣光，想吃還是要趁早。

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大湳清粥小菜交通資訊

大湳清粥小菜交通資訊

攤車就在八德廣福路上的宵夜街、大成國小校門正對面，白天是市場很熱鬧，夜晚就變成了宵夜街，有很多小販和雞排攤可以購買，生意最好的就是這神祕貨車了。

▲內用不用排隊，是要先找好內用座位區拿餐盤。

▲戶外用餐區用餐座位大約有8張桌子可以坐著內用。

▲才一開攤就見到大家狂夾菜，真的要早點來菜色會比較豐富。

▲一大桶滿滿的地瓜稀飯，才開攤沒多久就賣掉快1/3了。

▲如果不說光看照片真的以為是來吃自助餐，這小小的貨車竟然藏有這麼多好料。

▲菜色選擇很多樣化，主菜主要是爌肉、豬腳、滷排骨，如果想要請阿姨幫忙切的話直接點。

▲這也是必點的主菜之一，先炸過後再滷的排骨看起來就很不錯。

▲多達30種的配菜一時之間還真不知道怎麼選擇。

▲挾了3盤的菜色再加上2碗地瓜稀飯，4種主菜的吃法總計消費270元，3人用餐平均一人90元。

▲豬腳、爌肉，請闆娘幫忙分切方便入口的大小，看起來就很美味。

▲喜歡吃辣的朋友可以蘸上這店家自製的辣味醬油膏。

▲滷排骨滷的鹹香入味、也是很下飯的一道主食，這幾道主菜都是屬於重口味料理。

▲地瓜稀飯煮的相當綿密，還能挖得到整塊的地瓜，如果不吃稀飯也有白飯可選擇。

▲內用是採自助式的方式，自行丟棄垃圾和廚餘。

大湳清粥小菜

地址：臺灣桃園市八德區介壽路二段23號

營業時間： 22：00－03：00

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