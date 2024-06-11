大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮、竹筍湯料滿滿還能無限續湯

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者邵筱鈞

許多人會到大坑爬山運動，回程就到知名的大坑小吃「豬頭三大坑炸粿蚵嗲」補充體力，超夯的排隊小吃，這次趕在收攤前報到免排隊，炸粿、蚵嗲絕對是必點必吃料理，光是炸物的選擇就有近20種，見到眼花撩亂，竹筍湯也是店內的知名餐點，還可以免費再續湯，想要吃一整顆的豬頭記得要先預訂！

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豬頭三大坑炸粿蚵嗲 交通資訊

豬頭三的位置就在大坑國小旁邊，在往大坑主要道路上，目標很明顯，假日常常是大排長龍，附近停很多車，如果是開車前往可以停在附近的白線內，騎機車也是停在白線內就可以了。原本一邊是麵食區，一邊是炸物區，這次抵達時間比較晚，右邊的麵食區已經在準備休息打烊了，炸物區倒是還有許多美食。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 點餐方式

看得到的食材都可以點，部落客幾乎把這些食材都點了一輪，大多都是銅板價，原本大家說好夾一點試試味道，一到餐檯前就全點了一輪，吃的不夠盡興還再加點第二輪。

▲店家工作人員看到我們在拍照，很大方的擺了可愛的姿勢讓我們拍照，還推薦炸豆腐好吃。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 內用環境

店內的用餐座位區很多，但是因為大坑最出名的小黑蚊，所以要在店內用餐可能來之前先噴一下防蚊液或是穿長袖長褲保護會比較好。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 菜單MENU

如果早點來可以吃麵，想吃整顆的豬頭也沒問題，但是最好先訂，不然下午來會連麵都賣光光。炸粿區的價格也很平價，除了香菇和芋頭是時價需要問店家外，其他都是銅板價。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 菜單推薦

明明才吃過午餐又點的好像餓很久一樣，一群人對國民小吃真的沒什麼抵抗力，出門吃飯是要吃爽不止要吃飽，所以點了想吃的，吃不完再外帶回家，炸蚵嗲和茴香、韭菜這些真的都是必點，甜米糕也意外的好吃。

▲工作人員應該有培養美學，切好後的炸粿都擺的好漂亮。

▲幾乎把有的品項都點了，像是甜米糕、地瓜、芋頭片、豆腐、炸蚵嗲、米腸、香腸、芋籤、茄子、蘿蔔糕、黑輪、雚香、韭菜。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 調味料

調味料有醬油和辣椒醬兩種，兩種都試了之後發現加辣的比較好吃，因為沒辣吃起來就蒜蓉醬油比較死鹹一些，加辣的提升的香氣比較好吃。

竹筍湯

原本只想吃炸粿，工作人員一直說我們的竹筍湯也很好喝，給了一堆料之後說可以免費加湯，麵食和炸粿是分開的，結帳也是另外計價，但可以一起在內用座位區用餐，一碗30元真的是很大碗，份量也給很多，其實我們一碗都喝不完了用不到加湯的部份，工作人員很熱情。

甜米糕

原本對甜米糕不看好，還不太想點，工作人員說這款很好吃，幸好有點，甜米糕本身就有甜甜的香氣，糯米吃起來也很軟香，放上麵衣炸過後有著表皮的酥脆感，甜甜的口味很好吃，我覺得可以放在後面當成甜點吃。

蚵嗲

蚵嗲也是店內必點的招牌商品，友人不敢吃蚵仔本來想請店家做不含蚵仔版本，但店家沒有供應不含蚵仔版，中間的蚵仔雖然不大但吃起來蠻新鮮的，有著滿滿的韭菜，真的蠻香的，也難怪是招牌必點。

▲很少吃到米腸加這麼多花生，很豐盛，最喜歡的是外皮，很酥脆，每一口都吃得到花生，味道也蠻香的。

▲芋頭控不能能錯過，但吃起來是比較紮實的口感，不夠鬆軟，吃起來偏乾了些。

▲工作人員推薦的炸豆腐，外皮炸的相當酥脆，中間的豆腐很嫩口，建議蘸著辣醬一起吃比較有味道，蠻香的。

▲豬頭三大坑炸粿的蔬菜系列都蠻好吃，韭菜保留了酥脆的口感和蔬菜的清甜滋味。

▲炸芋籤有著滿滿的芋頭，吃起來軟軟香香的，比起炸芋頭的口感，炸芋籤更軟香。

▲後來又加點一盤，原本有點香菇不知道是工作人員沒炸到，總之又加點了一次，主要是點茴香和韭菜。

▲炸香菇也是必點，我覺得這香菇的肉很厚還會加入鑲肉，厚實又好吃的口感，真的很好吃。

▲茴香的滋味有個特殊的香氣，味道相當的濃郁，有著特別的甜味，很建議可以試試看。

豬頭三大坑炸粿蚵嗲 用餐心得

有些人會覺得豬頭三大坑炸粿蚵嗲用餐環境不是很好，不過很多小吃店都差不多是這樣，用餐環境也都有整理，唯一就是覺得小黑蚊超多很容易被叮，炸物系列的價格也不貴，以這樣的水準我覺得可以，畢竟也不是太高檔的餐廳沒必要用高期待去評價，口味也都很不錯，有經過時不妨可以試試看。

豬頭三 大坑炸粿蚵嗲

地址： 台中市北屯區東山路二段96－8號

電話號碼：04－2239－1782

營業時間：周二至周五09：30－17：00、周末10：00－18：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團



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