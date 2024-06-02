來台必吃花娘小館！15家黃仁勳美食地圖一次看　今年新增湯包館

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

記者黃士原／台北報導

熱愛台灣美食的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，近期再度來台，除了四度前往他的愛店「花娘小館」之外，接下來也連續踩點多家台灣傳統美食，包括有湯包館、豬腳店、砂鍋雞湯與寧夏夜市的蚵仔煎，而且還在古早味懷舊餐廳宴請AI供應鏈夥伴，以下整理了15家黃仁勳曾經造訪過的餐廳名單。

▲花娘小館「水煮牛肉」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

花娘小館

黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

花娘小館以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，以及黃仁勳最愛的蒼蠅頭。每道菜價格約在300元上下。

花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469

▲犂園上海小籠湯包。（圖／周花花提供）

犂園湯包館

犂園湯包館位於捷運南京復興站附近，主打上海小籠湯包，但菜單也很豐富，除了有鍋貼、餡餅、大餅捲、蔥油餅，也有麻辣鴨血、山東燒雞、紹興醉雞、櫻花蝦炒飯、京醬肉絲、客家小炒等，融合了各地菜色。而店內的羅勒鮮蚵湯包，號稱全台首創口味，內餡由溫體豬肉、東石鮮蚵、羅勒三者組成，可以說是中西合併的創意料理。

犂園湯包館

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話：02-2721-5532

▲富霸王豬腳。（圖／小虎食夢網提供）

富霸王豬腳

四平陽光商圈的人氣豬腳飯「富霸王豬腳」用餐。這家店是該商圈的人氣店家，更是上班族最愛的便當店，無論平假日都有排隊人潮，部位有腿扣、腿節、腳蹄三種可選，其中以腿扣最受歡迎，也是最常賣完的部位。腿扣、腿節、綜合便當售價140元，腳蹄130元。

富霸王豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

電話：02-2507-1918

▲鄒記食舖的蔥油牛舌。（圖／三高sir）

鄒記食舖

鄒記食舖被稱為「台北最難預約私廚」之一，原本是家小麵館，2020年改為全預約熟客制私房料理餐廳，店內一次只能接待2桌客人。餐廳主廚是來自杭州的周小琴，擅長江浙手路菜，靠著口耳相傳的好口碑，成為政商名流的愛店，餐廳牆上還有現任行政院副院長鄭文燦親筆簽名，過去包括鴻海集團創辦人郭台銘、前副總統蕭萬長都曾是座上賓。

鄒記食舖

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

電話：02-2546-5980

▲圓環邊蚵仔煎。（圖／取自米其林指南網站）

圓環邊蚵仔煎

創立於1965年，在台北圓環拆除之後，便搬進寧夏夜市內，選用每天從台南直送的蚵仔，粒粒飽滿大顆，新鮮沒有腥味，被網友喻為寧夏夜市「最好吃的蚵仔煎」，每份85元。另外，圓環邊蚵仔煎也是米其林指南入選餐廳。

圓環邊蚵仔煎

地址：台北市大同區寧夏路46號

電話：02-2558-0198

▲豆花莊。（圖／取自豆花莊臉書）

豆花莊

1965年創立，是寧夏夜市周邊的老字號店家，營業時間從早上10點賣到凌晨1點。除了招牌古早味豆花、檸檬豆花，還有粉圓冰、粉粿冰、仙草冰等甜品，也可以客製化加購配料。

豆花系列中，芋頭、黑心白玉兩款口味為60元，其他口味均一價50元。冬季還供應紅豆湯（湯圓）、花生湯（湯圓）、燒仙草，售價從55元起至75元。

豆花莊

地址：台北市大同區寧夏路49號

電話：02-2550-6898

▲輝達創辦人黃仁勳曾現身松山區「王記府城肉粽」。（圖／讀者提供）

王記府城肉粽（總店）

王記府城肉粽創立於1992年，在台北有3家分店，黃仁勳前往用餐的是台安醫院附近的總店，店裡賣的品項很簡單，除了主打的肉粽，還有碗粿、菜粽（素食）、花生粽（非素食）、麵線、魚丸湯，單價50元起至80元。肉粽屬於南部粽，內餡有三層肉、香菇、栗子、鹹蛋黃等。

王記府城肉粽

地址：台北市松山區八德路二段374號

電話：02-2775-4032

▲驥園川菜餐廳。（圖／記者黃士原攝）

驥園川菜餐廳

位於敦化南路的驥園川菜餐廳，人氣最高、也是老饕最愛的就是砂鍋雞湯，這裡的雞湯湯頭都是用老母雞熬上8小時，之後再放進土雞、干貝與金華火腿再熬煮3到4小時，然後再加上許多上等食材，最後端上桌的雞湯，香氣濃郁，還有滿滿的膠質，讓許多嚐過的人大讚是「雞湯界的LV」。

驥園川菜餐廳

地址：台北市大安區敦化南路一段324號

電話：02-2708-3110

▲磚窯古早味懷舊餐廳的麻油雞湯。（圖／取自磚窯古早味懷舊餐廳臉書）

磚窯古早味懷舊餐廳

餐廳以古早味懷舊為主題，外牆由紅磚砌而，店裡隨處可見台灣五、六零年代流行的民俗文化童玩和雜貨，像是大同寶寶、黑松汽水鐵招牌、尪仔仙等等，各種令人懷念的復古元素。菜色以台菜為主，有經典的佛跳牆、筍絲焢肉、菜脯蛋、麻油麵線、麻油雞湯、白菜滷、白斬雞，也有熱炒店常見的三杯中卷、沙茶牛肉、鳳梨蝦球等，單價280元起。另外合菜與辦桌桌菜，5000元至12000元。

磚窯古早味懷舊餐廳

地址：台北市松山區敦化南路一段7-1號

電話：02-2578-9955

▲春韭「黃金雞湯」。（圖／記者黃士原攝）

春韭晴光店

春韭晴光店在晴光市場附近，餐廳外觀就是平常住家，一般人也不覺得這裡是一家預約制台菜私廚餐廳（無菜單料理），主廚會依照時令變化，但不變的是招牌「黃金雞湯」。餐費每人1200元起，6人以上即可訂位。

春韭「黃金雞湯」與一般餐廳做法略有不同，前一天先用5隻雞再加金華火腿熬煮15小時成雞湯底，然後隔天早上再把這湯底與一隻全雞、干貝、豬腳、紅棗、山藥及香菇再熬2小時，喝湯時可以喝到滿滿的膠原蛋白。

春韭晴光店

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號

電話：02-2593-0155

▲牛耳精緻麵館的「滿漢紅燒牛肉麵」 。（圖／取自牛耳精緻麵館臉書）

牛耳精緻麵館

位於內湖捷運西湖站附近巷內的牛耳精緻麵館，是內科上班族常光顧的店家。牛肉麵湯頭以牛大骨、蔬菜與番茄熬製而成，不加豆瓣醬，因此少了一般川味牛肉麵的香辣感。牛肉麵品項除了紅燒之外，還有牛肚麵、半筋半肉、牛三寶、滿漢紅燒等，價格從180元起至280元。

牛耳精緻麵館

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8797-3200

▲五燈獎的腿庫部位。(圖／Viviyu旅遊美食世界）

五燈獎豬腳魯肉飯（三重店）

主打滷豬腳的五燈獎，在三重耕耘超過30年，只要到用餐時間，一定大排長龍。蹄膀部位滷得透爛不油膩，吃得到大塊肉的美味；中段較為肥美，肉筋有嚼勁，豬皮厚實又有膠質感。豬腳小份120元、中份180元，大份240元。外帶便當則是120元至150元。

另外，五燈獎的滷肉飯油脂豐富，瘦肉比例偏低，香甜又滑嫩，淋上滷汁的米飯，吃起來一點也不黏膩，也是許多老饕必點菜單，每碗35元。

五燈獎豬腳魯肉飯（三重店）

地址：新北市三重區正義北路38號

電話：02-2984-2727

▲老撈主打油脂較少的麻辣鍋。（圖／取自老撈麻辣火鍋臉書）

老撈麻辣火鍋

餐廳位在松山區敦化北路巷弄內，除了主打油脂較少的麻辣鍋之外，還有胡椒豬肚雞鍋、石頭湯牛尾鍋、大蒜味噌鍋與昆布柴魚鍋等。湯底以份量計費，250元起至500元。火鍋料與肉品以單點為主，價格從20元的王子麵到1480元的A5日本和牛都有。

除了火鍋，這裡還供應多款私房料理，有噴火三寶、爆炒雙脆、乾鍋花椰菜等熱炒，也有午魚乾、鹽烤松阪豬、鮟鱇魚肝等。價格280元至580元。

老撈麻辣火鍋

地址：台北市松山區敦化北路4巷53號

電話：02-2771-9957

▲聚聚餐廳提供無菜單料理。（圖／取自聚聚臉書）

聚聚

位於捷運中正紀念堂站附近，低調的店面，一不小心就會錯過。餐廳提供無菜單料理，可依客人的預算和喜好來烹煮，除了吃得到家常菜，也有老闆研發的創意菜。餐費每人1000元至3000元不等。

聚聚

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

電話：02-2309-6999

▲雞家莊的台式料理是許多台北人心中的老味道。（圖／萍子）

雞家莊（本店）

位於台北市長春路的雞家莊（本店）有著50年歷史，除了是台北人心中的老味道，也受日本觀光客喜愛，更是米其林指南必比登推介餐廳。店裡提供道地台灣料理，三味雞、絲瓜煎是必點菜色。

雞家莊（本店）

地址：台北市長春路55號

電話：02-2581-5954