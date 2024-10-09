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肥美香蝦飯粒粒分明、一入口蒜香氣竄舌尖！探店台南隱密老宅咖啡

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者柯珮萱

我最喜歡去探店了！近期台南這家咖啡廳「叢室」搬新家，不過巷子內都是民宅，停車較不易，馬上約好友來一探究竟，有提供鹹食、咖啡及甜點，當天就來這裡吃午餐了，有鹹有甜一次滿足，吃飽還可以去逛新光三越，馬上來分享給大家！

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▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲開車或騎車前往的朋友，都建議先找好停車格再徒步進入餐廳。

叢室convergence內用環境

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲裝潢主要是偏木質的色調，搭配柔和的燈光，整間店氛圍營造得還不錯，內用環境還挺舒適的。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

叢室convergence菜單

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲提供鹹食、甜點、咖啡，來這裡鹹甜一次滿足，低消每人一杯飲品。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

叢室convergence餐點推薦

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

蒜蝦義大利麵 250元
義大利麵麵條口感Q硬不會太軟，加上一點辣下去清炒，伴隨著蒜香，吃起來還挺夠味，一旁還有剝好殼的蝦子，我這個愛吃蝦但不喜歡剝蝦的懶人看到覺得好開心，不過餐點份量不大，蠻適合不太餓又想吃點鹹食的朋友。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

香蝦飯 250元
飯裡有蒜末、胡椒、香料，鮮蝦下鍋拌炒，米飯吸收了香料的香氣，口感粒粒分明，吃起來鹹香開胃，伴隨著香料的香氣，上面還有肥美的鮮蝦，我覺得好好吃，不過有些人可能會覺得口味偏重。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

拿鐵 130元

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲喝起來順口，有咖啡的醇香。

檸檬冰咖啡 140元

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

▲這杯喝起來很清爽，有著檸檬的清香酸甜滋味，佐餐還蠻解膩。

▲▼ 台南咖啡廳叢室convergence，有提供鹹食、咖啡及甜點。（圖／部落客愛比妞提供）

叢室convergence

地址：台南市南區西門路一段441巷12號
營業時間：平日12：00－18：00／周末12：00－20：00（周四、周五公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

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