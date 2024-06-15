「海景咖啡BAR」置身造船廠裡！吹風看海賞夕陽的絕佳約會秘境

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者張宜樺

遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！傍晚來可以看夕陽吹海風，還有輕食、義大利麵、咖啡、啤酒，真的太Chill了，這裡也很好拍耶！最近才發現有這個好地方，馬上約朋友來聚會。

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Jolife 遊艇咖啡Bar外觀

Jolife遊艇咖啡Bar店址就位在國瑞造船廠內，定情碼頭德陽艦旁，不要懷疑，真的是從這裡走進來，如果真的不敢走進來，也可以詢問守衛室呦！安平Jolife遊艇咖啡Bar會先經過廠房，裡面還可以看到不少遊艇，走到底就會看到今天要來分享的海景咖啡Jolife遊艇咖啡Bar，接近傍晚時刻來真的蠻美的耶！

▲傍晚來根本自帶濾鏡，怎麼拍都好看！

▲先找好座位，再到白色貨櫃點餐。

▲Jolife遊艇咖啡Bar菜單，低消120元。

整體心得

當天點了炸物拼盤、義大利麵、烤吐司及甜點，輕食選擇還不少，也有生啤酒呦，未滿18歲請勿飲酒；有機會來安平有艇俱樂部，不妨來這裡吹風看夕陽，也是很浪漫，今天就簡單分享給大家囉！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



Jolife 遊艇咖啡Bar

地址：台南市安平區安億路121號（國瑞造船廠內）

電話：06－295－1547轉28

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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