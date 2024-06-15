ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「海景咖啡BAR」置身造船廠裡！吹風看海賞夕陽的絕佳約會秘境

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者張宜樺

遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！傍晚來可以看夕陽吹海風，還有輕食、義大利麵、咖啡、啤酒，真的太Chill了，這裡也很好拍耶！最近才發現有這個好地方，馬上約朋友來聚會。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Jolife 遊艇咖啡Bar外觀
Jolife遊艇咖啡Bar店址就位在國瑞造船廠內，定情碼頭德陽艦旁，不要懷疑，真的是從這裡走進來，如果真的不敢走進來，也可以詢問守衛室呦！安平Jolife遊艇咖啡Bar會先經過廠房，裡面還可以看到不少遊艇，走到底就會看到今天要來分享的海景咖啡Jolife遊艇咖啡Bar，接近傍晚時刻來真的蠻美的耶！

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲傍晚來根本自帶濾鏡，怎麼拍都好看！

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲先找好座位，再到白色貨櫃點餐。

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲Jolife遊艇咖啡Bar菜單，低消120元。

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

整體心得
當天點了炸物拼盤、義大利麵、烤吐司及甜點，輕食選擇還不少，也有生啤酒呦，未滿18歲請勿飲酒；有機會來安平有艇俱樂部，不妨來這裡吹風看夕陽，也是很浪漫，今天就簡單分享給大家囉！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼遊艇工廠裡竟然藏有海景咖啡Bar！（圖／部落客愛比妞的美食地圖授權提供，勿擅自翻攝）

Jolife 遊艇咖啡Bar

地址：台南市安平區安億路121號（國瑞造船廠內）
電話：06－295－1547轉28

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

【你可能也想看】

30種湯底任選、自助吧吃到飽！台南24小時營業平價火鍋CP值超高
無低消、加麵免費！台南CP值宵夜牛排館　濃湯飲料冰淇淋無限供應
15元串炸沒了！台南福吉串炸10月底結束營業　嘆缺工、成本上漲影響

關鍵字： Jolife 遊艇咖啡Bar 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 愛比妞的美食地圖 台南海景咖啡廳 安平

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

想吃「飛驒和牛」免飛日本！開箱台南清朝古宅裡隱藏的高級燒肉店

想吃「飛驒和牛」免飛日本！開箱台南清朝古宅裡隱藏的高級燒肉店

台南40多年隱藏版下午茶！古早味甜甜圈手工麵團酥炸出誘人金黃色

台南40多年隱藏版下午茶！古早味甜甜圈手工麵團酥炸出誘人金黃色

南科人下午茶！台南炸雞老攤「雞肉球金字塔」是招牌　外酥內彈牙

南科人下午茶！台南炸雞老攤「雞肉球金字塔」是招牌　外酥內彈牙

開箱「嘉義福容voco酒店」房型、餐飲

開箱「嘉義福容voco酒店」房型、餐飲

置身造船廠裡的「海景咖啡BAR」

置身造船廠裡的「海景咖啡BAR」

超商獨家「2款泰式甜品」來了！

超商獨家「2款泰式甜品」來了！

微甜清香！120元當歸豬腳麵線CP值高

微甜清香！120元當歸豬腳麵線CP值高

「焱の挽肉」2號店今日開幕

「焱の挽肉」2號店今日開幕

水樂園優惠一次看！季票每日10元爽玩

水樂園優惠一次看！季票每日10元爽玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

標錯價1泊2食807元　知本金聯全認賠

盤點台北7間「獨旅」飯店！

漢堡排「嘉」平日下午離峰時段不用排

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

北車天成文旅「1泊2食1人1250元起」

緊急加開！名勝世界壹號航季延到9月

荷花本周最美！新北「3處免費花海」

火鍋+歡樂吧吃到飽598元

獨／胡歌來台吃到阜杭豆漿、吳寶春

基隆與北市這5區居民吃粵菜85折

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

開箱「嘉義福容voco酒店」房型、餐飲

置身造船廠裡的「海景咖啡BAR」

超商獨家「2款泰式甜品」來了！

微甜清香！120元當歸豬腳麵線CP值高

「焱の挽肉」2號店今日開幕

水樂園優惠一次看！季票每日10元爽玩

達美樂限時9天外送披薩買1送1

來九份「海景芋圓」不能錯過！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366