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宛如置身祕密花園！結合花藝的台南咖啡廳　漫步植物園自由參觀

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／愛比妞的美食旅遊地圖、整理／實習記者張宜樺

今天要來分享這家台南咖啡廳真的太美了！結合花藝的咖啡店，好像來到秘密花園，喜歡植物、咖啡、甜點的朋友，來這裡一定會很喜歡，台南咖啡店、台南甜點、台南下午茶、中西區美食又多一家可以選擇。

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本植咖啡環境介紹
本植咖啡店址位於和平街上，鄰近海安路，海安路停車場忠明街出入口處，白色老宅很好找，就連外觀也美美的呢！一樓是本植咖啡，二樓是看見綠花藝。

店內分為兩個區塊
一邊可以坐下悠閒品咖啡，另一邊則是充滿各式植栽花朵的室內植物園，可以自由參觀。聽說這棟是百年老宅，通透明亮採光好讚！充滿綠色觀葉植物彷彿來到了秘密花園，好美呦！令人身心愉悅，真的是浪漫又夢幻，還可以選購花束，真的好喜歡這裡。

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲本植咖啡店內環境舒服愜意。

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲本植咖啡室內植物園可以自由參觀。

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

香橙美式咖啡＆提拉米蘇＆手工餅乾
美式咖啡結合水果，多了柳橙的酸香，喝起來很清爽。提拉米蘇上面還有食用花點綴，看起來也很誘人，帶有奶酒香，口感綿密不會太甜膩。手工餅乾口味選擇不少，價格也都不一樣呦，米香餅乾還蠻特別，有米香特有的口感與風味，搭配咖啡也不錯。

▲▼本植咖啡是花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼本植咖啡是結合花藝的咖啡店。（圖／部落客愛比妞的美食旅遊地圖授權提供，勿擅自翻攝）

本植咖啡Saw Nature Café

地址：台南市中西區和平街56號（海安路口）
營業時間：10：30－21：00（周二、三公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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