台南底片迷必訪夯店搬家了！彩繪牆＋攝影周邊好拍又好買

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞的美食地圖、整理／實習記者張宜樺

今天不分享美食，來介紹這家又又美FotoShop搬家啦！搬家後也很夯喲！新址就在這裡，但新址沒有提供餐點，喜歡拍照的朋友，來這裡應該可以拍到不少美照，除了拍美美的照片以外，又又美也有販售相機、底片、沖洗及商業攝影，還有可愛的選物，來台南旅遊的朋友，也可以將又又美排入行程中啦！

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位置環境

又又美FotoShop新址位於中西區大埔街，一旁是伊娃泡芙，來這裡也可以順便買好台南伴手禮呢。店址還蠻好找，寬敞的門面一下就可以找到了。喜歡底片相機的朋友來這裡會瘋狂，有即可拍、底片等相關產品，有興趣的話都可以詢問店家喲！胖比也有好一陣子迷底片相機，每次沖洗照片都會很有期待感。

又又美FotoShop

又又美店內販售各式相機、底片相機與攝影周邊。日式可愛復古的選物也很好買，有紙袋、杯子、招財貓、文具、貼紙等。復古可愛的場景真的會按下不少快門，現場也有提供拍立得拍照服務，到現場即可拍攝，無需預約（須付費）。

店內也有佈置許多好拍照的復古場景，來這裡可以自由參觀，也可以拍張喜歡的照片留念。店內好拍又好買，走出店外側面也有可愛的彩繪牆，不要錯過啊！來這裡就是要拍好拍滿，以上分享給大家囉。

又又美FotoShop

地址：台南市中西區大埔街51號

營業時間：12：00－19：30

電話:0989－115－816

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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