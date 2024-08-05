營業半世紀永康老冰店！一鍋堆滿7種料、澎湃份量多人分食超滿足

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者邵筱鈞

金媽媽冰店整鍋剉冰上桌，炎炎夏日到來真的很需要來碗冰冰涼涼的剉冰消暑一下，這家「金媽媽冰店」剉冰是整鍋上桌，有夠霸氣！讓你吃好吃滿，一鍋大約可以2至3人吃，也可以挑戰一人完食，清涼消暑的冰品趕緊來分享給大家，台南冰品、台南剉冰、台南冰店又多一家可以選擇。

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金媽媽冰店 外觀

店址位於巷弄內，沒想到這裡藏有一家冰店，原本位於永康精忠二村，50年歷史的冰店，現在搬到中華路58巷這裡，天氣熱有不人也來吃冰消暑，內用位置是店門口這裡的用餐區，要自行找位置，金媽媽冰店也有提供外帶。

▲豐富的配料可以自由搭配。

▲整鍋冰品上桌真的是視覺感滿滿，什錦牛奶冰拿起來沉甸甸很有重量。

金媽媽冰店 餐點介紹

雪平鍋冰品／什錦牛奶冰70元＋布丁20元

當天在猶豫點什麼時，有熱心的民眾推薦我們要點這個！一整鍋滿滿的冰，裡面有仙草、綠豆、芋頭、粉粿、粉條、鳳梨、愛玉，配料還蠻豐富，淋上煉乳，多了香甜奶香，再配上布丁真的還不錯吃。

金媽媽冰店 用餐心得

冰品整體來說還不錯，剛好那天在金媽媽冰店附近，跟好友就來看看，還排隊了一下下，但天氣這麼熱如果專程要來吃冰可能要考慮一下，以免排隊等候太久，吃冰的好心情難免影響，有興趣的自己評估一下。

金媽媽冰店

地址：台南市永康區中華路58巷72號旁（寶雅旁巷子進入）

營業時間：11：30－17：00



美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

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