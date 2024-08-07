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台南佛心小館曝光！125元泰式檸檬蝦便當太澎湃　加飯加麵不用錢

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者黃是瑀

「武賀嘉小館」近日新開幕，提供各式便當、炒飯，餐點可以外帶或外送，價位60元起，加飯、加麵不加價，經過這家店時，忍不住停下車嚐鮮，現在馬上分享給大家！

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武賀嘉小館｜外觀
武賀嘉小館」有提供內用，店內沒有華麗的裝潢，只有老闆現炒現的料理，餐點現點現做，只有老闆一個人在製作餐點，如遇熱門用餐時段需要耐心等待。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

武賀嘉小館｜集點卡
憑學生證、保險、房仲、銀行服務人員、醫護人員可持工作證，點炒飯、麵折價20元（不分時段）集滿五點送飲料一罐或冬瓜茶一杯；集滿十點送炒飯一份（限內用）。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

武賀嘉小館｜菜單
餐點選擇還不少，餐盒60元起，這價格很佛心，有炒飯、熱炒、麵食、湯品，拌飯可以選擇。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

武賀嘉小館｜餐點介紹

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲黃金泡菜有胡麻醬的味道，韓式泡菜吃起來蠻特別的，使用梅子＆豆瓣醬下去製作，吃起來有梅子風味，跟一般吃到的韓式泡菜很不一樣。

牛肉炒飯90元
喜歡吃炒飯的朋友「武賀嘉小館」也有，大火快炒，米飯炒的粒粒分明，蛋香配上牛肉，充滿香氣，很夠味，加飯的份量男生也可以吃得飽。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

蔥爆豬肉便當75元（加飯不加價）附冬瓜檸檬或湯品
這份75元太佛心，有三道菜及主菜，還可免費加白飯，當天吃到的配菜是金沙絲瓜、宮保皮蛋、涼拌芥蘭菜，整個盤子滿滿的，都不知道如何下手了。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲金沙絲瓜好吃入口後還有絲瓜的甜味，

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲蔥爆豬肉搭配上辣椒及洋蔥下去拌炒，肉質不柴，也很下飯。

泰式檸檬蝦便當125元（加飯不加價）附冬瓜檸檬或湯品
鮮蝦好誘人，這道有5隻蝦，老闆使用泰式醬與檸檬汁，加上魚露下去調配而成的獨門醬料，非常的夠味，有微微的檸檬酸香滋味，還蠻特別的，這裡的便當都會淋上滷汁，吃起來鹹香更下飯，配菜不定時也會更換。

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

▲▼ 台南隱藏小館新開幕！獨特韓式泡菜＆泰式檸檬蝦等你來嚐 。（圖／愛比妞の美食旅遊地圖提供）

武賀嘉小館

地址：台南市北區北門路二段338號
電話：0909－585－178
營業時間：10：00－14：00、18：00－21：00，日10：00－14：00，17：00－21：00（周一公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
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