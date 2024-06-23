台南「鮮蚵蛤蜊吃到飽」每人199元！海鮮控必收藏　也有台式熱炒

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者柯珮萱

台南鮮蚵蛤蜊吃到飽每人199元，喜歡吃鮮蚵、蛤蜊的朋友，來這家「皇元吃到飽」就可以享用鮮蚵、蛤蜊吃到飽還有單點熱炒可以選擇，非常適合三五好友來聚餐，喜歡吃鮮蚵或蛤蜊，來這裡會吃得很過癮。

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外觀

位於東區自由路上，三角窗的位置還挺醒目，馬上就可以看到，開車的朋友附近有收費停車場，東門路三段319號（斜坡邊，步行約5－6分鐘）。

店內環境

菜單、吃到飽收費方式

除了提供鮮蚵蛤蜊吃到飽以外，還有單點的熱炒可以選擇，若不來吃到飽也可以直接來吃熱炒，鮮蚵／蛤蜊吃到飽，每人199元、飲料暢飲39元、開爐每爐酌收100元。

餐點介紹

▲整盤蛤蜊直接下鍋烤，來皇元吃到飽不怕你吃。

▲蛤蜊建議不要烤太久，不然蛤蜊肉會乾掉，蛤蜊自帶鮮鹹味。

▲鮮蚵擺好擺滿，視覺好震撼，來這裡可以大口吃鮮蚵，真的太滿足。

▲滿滿的鮮蚵看起來超過癮，鮮蚵肥美多汁不用沾醬直接吃就很好吃，而且沒有腥味。

炒空心菜99元

▲翠綠的空心菜放入蒜頭、辣椒爆香，經大火拌炒後的空心菜保有鮮脆口感，簡單又美味。

蔥爆鹹豬肉180元

▲使用洋蔥與鹹豬肉下去快炒，鹹豬肉藏有豬肉油脂和鹹香，下飯好吃，當下酒菜也很可以。

沙茶牛130元

▲沙茶牛肉也很配飯，使用芥蘭菜、蔥爆香，還有沙茶獨特的香氣相佐，真的是香味四溢，配上炒牛肉，嫩口的口感。

蝦仁滑蛋120元

▲這道吃起來充滿蛋香，上面配上蝦仁，有著滑嫩口感，大人小孩都喜歡。

鮭魚炒飯180元

▲除了白飯以外，也有炒飯可以選擇，皇元吃到飽的炒飯香噴噴，米飯粒粒分明，加上蔥、蛋及鮭魚，油香美味。

金沙豆腐150元

▲金黃色的豆腐吃起來不油膩，外皮略脆內軟嫩的，裹上鹹蛋黃，有迷人的蛋黃鹹甜滋味，好可口。

蔥油雞180元

▲這雞肉好軟嫩，而且是無骨雞肉，可以大口大口吃，配上蔥油充滿蔥香也好好吃，無骨雞肉很適合我這個懶人。

麻婆豆腐180元

▲這道非常下飯，麻婆豆腐帶點微辣，好夠味！配上白飯恰到好。

皇元吃到飽

地址：台南市東區自由路123號

電話：06－267－4152

營業時間：中午時段：11：30～13：30 （最後收客13：30）

下午時段：16：00～22：00（最後收客22：00）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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