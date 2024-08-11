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百年老宅搖身酒吧！台南微醺新秘境曝光　深夜還能吃到熱騰騰拉麵

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者柯珮萱

台南質感百年老宅搖身酒吧！「隱酌Bar InJoy」結合酒吧、甜點、拉麵，近期試營運，深夜裡可以來這裡品嚐美味的八峰亭拉麵、甜點，或者是來小酌微醺，店內氛圍好舒服，真是一個下班後放鬆的好地方，好友已經來二訪了，今天換我來分享給大家，又多一家酒吧可以選擇。

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隱酌Bar In Joy外觀

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲店址座落於熱鬧的國華街上，國華保安食藝部落內，外觀隱密低調，充滿痕跡的紅磚牆及老宅，有種鬧中取靜的感覺。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

隱酌Bar In Joy店內環境
很喜歡店內的風格，百年老宅結合現代化的裝潢，搭配上木質，所呈現出來的時尚質感氛圍，店內幽暗的燈光，打造出一個舒適愜意的用餐環境，真的是放鬆心靈的好去處，也很適合約會或是歡樂的好友聚會。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

隱酌Bar In Joy菜單
店內有多款經典調酒及店家用心調配的獨家特調，另外也有無酒精特調可以選擇，酒單不定時更新，也可以跟店家討論客製化調酒，比較特別的是，還攜手合作提供八峰亭拉麵及手作甜點（每日限量），來這裡鹹甜都滿足。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

隱酌Bar In Joy餐點介紹

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲當天和好友品嚐了調酒、八峰亭拉麵、布丁及法國吐司，趕緊來分享給大家。

立春400元
這杯使用了蘭姆酒、金萱、綠豆蔻、蓮霧、杏仁下去調製，搭配起來有獨特的韻味，喝起來甜甜的，酒感稍微偏重，但還蠻順口，豐富的口感慢慢堆疊，尾韻有淡淡的杏仁很有層次，吊掛的飲品容器也很有儀式感，真的是好喝又好拍。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

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▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

客製化無酒精特調200元
這杯是我欽點要有酸甜滋味的特調，送上桌時也讓我好驚艷，整杯飲品美美的，看了心情真好，以洛神花、鳳梨、蔓越莓、生茶，獨特的酸甜滋味很清爽，尾韻還有隱隱茶香及細緻的氣泡感，不喝酒的朋友，可以來杯無酒精特調。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

唐揚雞150元

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲唐揚雞我們也很喜歡，外脆內軟，炸麵衣不會太厚，也很適合當下酒菜。

隱酌 X 八峰亭豚骨醬油系乾麵180元

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲豚骨醬油乾麵上有許多肉塊，麵條與醬汁攪拌後，吃起來也很Q，整體吃起來還挺清爽。

隱酌 X 八峰亭豚骨醬油系拉麵210元
在酒吧裡竟然可以吃到熱騰騰的拉麵，而且還是跟台南知名拉麵攜手合作，手工麵條吃起來帶有Q彈口感，如果喜歡吃軟一點的口感可以先告知，拉麵湯頭是以豚骨湯低搭配醬油調味，口味不會過重，搭配上濃郁醇香的湯頭與嫩口的叉燒肉，夜深裡能來上一碗溫暖的拉麵真的是太幸福了。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

隱酌手工布丁120元（限量）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲看到布丁二話不說馬上點，吃起來甜度適中，綿密柔滑的口感，甜而不膩當成餐後甜點好適合。

隱酌手工法國吐司120元（限量）
來這裡一定要點這道，法國吐司外酥內嫩的口感帶有濕潤度，吐司完整的浸泡在鮮奶及雞蛋中，呈現柔軟的口感有點像蛋糕，再沾上煉乳多了香甜滋味，我跟好友一吃就愛上，吃完有滿滿的幸福感。

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南中西區老宅酒吧推薦。（圖／部落客愛比妞提供）

隱酌Bar InJoy

地址：台南市中西區國華街二段83號
電話：06－223－3991
營業時間：18：00－02：00（7月開始19：00）
每位低消：平日300元／假日500元

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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