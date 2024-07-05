《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年居酒屋開箱　必喝當地地酒

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

如果你有追連播十季的孤獨的美食家這個長壽美食日劇，應該就知道五郎吃了不少家「居酒屋」，看了許多集後我就徹底愛上日本居酒屋，即便日文還是很破，點餐還是有一點不方便，最主要的原因是想了解一個地方的美食，居酒屋非常適合，鄉土料理即地道且豐富。

居酒屋 舞子

也許排不上前三，但以北陸名物關東煮為主的居酒屋還是相當有特色，再加上北陸無庸置疑的海鮮和地酒，以及烤功了得的串燒，應該也足以讓我留下深刻的印象。

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▲離富山車站說遠不遠，說近不近，搭巴士的約莫是十分鐘左右，但加上等車的時間也和步行25分鐘，索性搭巴士去，走路回飯店。

▲節目中五郎搭了富山路面電車，但其實去舞子搭巴士比較方便。

▲查了一下舞子是富山50年的老居酒屋，也是富山米其林推薦的居酒屋之一。節目播出前一直只有老板女將一個人，但節目播出後生意大好，來了許多觀光客。

當天我們有剛開門的6點就到，沒想到居酒已經八分滿

幸好女將把剩下最後的兩個位子給了我們。由於她事先跟我們說絕對不能拍到其他客人，所以我就沒拍用餐環境，截了節目中的圖給大家參考，反正節目前後是一模模一樣樣。順便一提的是，我剛好坐在節門中五郎的位子。

▲按照慣例先找五郎的簽名，旁邊通常伴隨著作者久住先生的簽名。





點的三隻都是富山的地酒

通常我到居酒屋都會點一兩杯酒，有當地的地酒自然最好，其中勝駒是中午我在新富山站的米其林推薦壽司店沒喝到的，晚上自然不會再錯過，另一隻則是隔天在富山世界遺產五箇山巧遇的酒造，兩隻我都非常喜歡，另一隻高澤酒造場「有磯」是台灣綠芽酒藏也有代理的富山銘柄，也是當晚我最喜歡的。

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▲料理方面選擇繁雜，牆上、黑板、桌上的menu都有一點不太一樣。

▲五郎set：富山刺身、富山關東煮、富山天婦羅、富山海鮮丼。但由於當天很多五郎吃的都沒有，比方我最想吃的關東煮「蟹麵」索性參考五郎吃的大方向，自己選喜歡的嚐嚐。

▲首先自然是生魚片，劃圈圈的是當天有的，據說這些北陸的鮮魚都是女將每天早山去富山冰見漁港採買的。

▲富山白蝦自然是一定要點的，這是我第二次（第一次是中午米其林壽司的白蝦握）嚐，那軟嫩的口感和噴發式的蝦甜，好吃得亂八九糟。

▲花枝又脆又綿，同樣鮮甜無比，跟鳥取的白花枝一樣好吃。

▲第三樣點的富山的冰見鮪魚刺身，這甜這綿，幾乎是我吃過最棒的鮪魚刺身。

店裡小哥推薦的白肉魚タケノコメバル

據說是富山常見天然的鮋(台灣好像叫石狗公)的一種，富山則稱為「竹ノ子メバル」春天這個季節特別鮮美，口感非常的Q且彈，咀嚼後的甜度也讓人驚豔，要不是考慮還要吃其他的，這店的生魚片我可以吃更多。順便一提的是，這裡的綜合海鮮盛合（船）要預訂才有。

舞子的招牌關東煮

也是北陸名物「北陸關東煮」（金澤非常多關東煮居酒屋），日本的居酒屋各地的湯汁略有不同，食材主要是當地盛產的食材為主，各有特色，像在北陸最特別的就是「蟹面」（斗收入關東煮的湯中煮）、牛筋（丟進湯中的土手燒）、里芋、劍筍、超大車麩、螺肉等。

▲第一輪點了大根、滷蛋，五郎也有吃的里芋、豆腐。

▲當中最特別的是加了北陸名物昆布絲的豆腐，豆腐本身有先烤過，帶著焦香多一點的豆甜，加上昆布絲添了一點鹹甜，根本絕配。

▲大根、滷蛋都好吃，最驚豔的是綿到不行的里芋，而且化口之後的甜也非常棒，佐以溫順的關東煮湯口，真是口口滿足，也許我更愛的是舞子清爽及湯鮮後韻。

▲第二輪點的牛筋、竹輪和蒟篛，牛筋口綿細不錯吃，但我應該更愛大阪的土手燒，竹輪一整個很軟甚至是微微的爛。

▲第三輪又點了超級好吃，另外是關東煮也很少見的魷魚，這魷魚自然是脆，但軟嫩的後口感更讓我印象深刻，魷魚特殊的鮮甜和湯汁，涮嘴到不行。

▲鹽烤豚五花，肉質肥嫩油香，烤到微焦香氣四溢，串在中間的大蔥非常甜，這三串好好吃，尤其搭配清酒。

▲第二份點了醬汁雞肉，帶皮的油質很好吃，就是吃多了有一點油鹹膩。

炸起司

外面像是餛飩的皮，裡面的起司很細很綿，灑了一點黑胡椒鹽，爆炸好吃，就這樣我們兩人從六點一直吃到十點，女將不斷提醒我們，這裡出菜很慢，不要催他們，結帳時是11000日幣左右，一個人1000出頭台幣。

居酒屋 舞子

富山県富山市柳町2－3－26

電話：07－6432－4169

營業時間：18：00－05：00（周日休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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