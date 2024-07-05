台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者邵筱鈞

身為一路見證8％ice從2013年到今天的鐵粉，霜淇淋和義式冰淇淋、甜點自然是小虎部落客的心頭好，但若要是選一樣吃過最美味、最懷念的料理，那大概就是曾經在台北刮起一陣熱潮的「波士頓龍蝦三明治」，多年後慶幸它終於回歸，而且變得更美味，加上如今8％ice的現場演奏、芒果季的甜點，還有還有最近我的新歡最愛料理「松露水波蛋燉飯」和越來越好的8％ice精品手沖咖啡，可以從下午一路坐到晚上。永康街的假日就該如此浪漫渡過。

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波士頓龍蝦三明治 每日下午限量供應

到訪當天是下過雨的午後，經過永康街剛巧看到「波士頓龍蝦三明治」回歸的消息，剛好供應時間是14：30－16：00間，問了一下還剩下最後一份，那就擇日不如撞日，挑了所剩不多的位子坐下。提醒大家，現在永康店假日都是滿的，建議先訂位比較保險。

▲下午4點多整間店滿滿都是人。

下午茶＋現場音樂演奏雙饗宴

應該是一年多前，8％ice開始蛻變成音樂餐廳，從假日限定到如今幾乎每天都有，從一個人的大、小提琴獨奏，到雙人提琴，最近又加入鋼琴的伴奏（目前4家8％ice都有），不少客人都是衝著這些小帥哥鮮肉的音樂而來。是說，以前還有女生，不知道為什麼現在變成清一色都男生。

分店選擇建議

來8％ice吃下午茶或是早餐常約的是民權店，但要吃飯就是永康公園店或是中山店，兩者的分別在於永康店比較偏義式料理，而中山站走的是台、中輕食養生料理，兩間也都有甜點、咖啡和冰店。當然，現場音樂演奏也是都有的。

波士頓龍蝦三明治

就服務生的說法，這隻的波龍都是新鮮現點現殺現作，所以要等一段時間，上桌拍好照拿起來有一點沉，最特別的是一開始的香氣居然來自微烤過的麵包，這麵包是只加牛奶不加水做的，吃起來特別柔軟，微微烤過多了一點若隱若現的奶油香，對半剖開後塞入龍蝦及酸甜得宜的水果沙拉。

來自新鮮波龍的飽嘴及肉甜在嘴裡毫無疑問是美味的，但更讓我喜歡的是加入青蘋果丁、青檸優格的甜酸交錯，和龍蝦肉甜居然如此的清爽合拍，好吃得亂七八糟。如果每天下午都可以來一份，豈不美滿幸福。

▲波士頓龍蝦三明治目前只有14：30－16：00供應，每天新鮮供應，每份480元附一杯汽泡飲。

其他餐點

甜點選了芒果千層派，主因是早前同款的草莓口味非常好吃。換上芒果後更好吃了，派皮酥脆帶有咀嚼端的濃厚餅香，中間的芒果慕絲清爽極了，加上不膩口的鮮奶油和點味的芒果醬涮嘴到不行，當然，新鮮的芒果丁也是大大加了視味覺的分數。喜歡芒果甜點的朋友一定要試試。

▲蛋糕櫃上的芒果季節限定的蛋糕看起來都好好吃，本來想點芒果泡芙，但一個轉身居然被搶光。



▲草莓慕思蛋糕也蠻好吃的，但記得拍完趕快吃，因為海綿蛋糕很綿，放長會滑倒。

精品手沖

想坐久一點或是用餐，可以選精品手沖，一般都會有冰、熱兩種，再附餅乾和糖漬檸檬，另外也會附上聞香的小杯咖啡粉。這杯是馬拉威的藝伎，剛沖好熱飲果香十足非常好喝，如果沒喝完變冷了，冰鎮後的風味很不一樣，咖啡果酸會更精萃，特別是後味十分迷人。

松露水波蛋燉飯

吃完龍蝦三明治、甜點、咖啡後，超愛8％ice松露水波蛋燉飯的同行友人忍不住加點了一份。說真的，這裡的松露燉飯美味，松露香濃而不嗆膩，在嘴裡久久不散，加上水波蛋的潤口和綿甜及微口感的燉飯，真的每一口都好吃，而吃完整盤也總有意猶未盡之感。

義大利麵／披薩

如果人多時也可以點上一份懷念的義大利麵或是披薩，這天點的是喀瑪蘭熟成豬里肌，超厚切的里肌帶著煎過的油香及提味的黑胡椒，入口咀嚼後是喀瑪蘭豬肉特有的油甜，義大利麵微脆的口感非常好吃，醬汁也是鹹香帶著像是煎豬排的油甜，好吃無誤。

8%ice cafe永康店

地址：台北市大安區永康街23巷6號

電話：02－2394－5566

營業時間：11：00－21：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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