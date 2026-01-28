ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園「華泰唐人街」麻將舞台、巨馬免費拍　3天加碼川劇變臉

▲2026春節檔期「華泰唐人街」今開跑。（圖／業者提供）

▲2026春節檔期「華泰唐人街」今開跑。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2026火馬年將至，「華泰唐人街」將從今（28日）起至3月1日登場，大型麻將裝置、浮雕巨馬，加上梅樹和中國結，營造開春意象，民眾逛街時也能感受節慶氣氛。

▲2026春節檔期「華泰唐人街」今開跑。（圖／業者提供）

▲三期廣場打造「Gloria麻將舞台」，以「粉紅赤兔馬」浮雕躍上圓形紅舞台，並結合梅樹、中國結等年節元素。

桃園華泰名品城每個大型節日都會更新造景，繼華泰聖誕村之後，近日換上春節主題布置，今年分別在園區一期與三期規劃不同裝置，為走春行程增添儀式感。

▲一期換上美式復古飯店裝置，迎賓處以紅、黃祥獅「三獅弄春」，象徵吉祥納瑞、好運臨門。

▲▼一期換上美式復古飯店裝置，迎賓處以紅、黃祥獅「三獅弄春」，象徵吉祥納瑞、好運臨門。

▲2026春節檔期「華泰唐人街」今開跑。（圖／業者提供）

一期換上美式復古飯店裝置，空間延續經典勃根地紅主色「紅火開年」，融合春聯、爆竹等，飯店迎賓處以紅、黃祥獅「三獅弄春」，象徵吉祥納瑞、好運臨門，遊客一踏入場景就能「祥瑞Check-In」，開啟新春開運序章。

▲三期廣場則打造「Gloria麻將舞台」，以「粉紅赤兔馬」浮雕躍上圓形紅舞台。

▲三期廣場則打造「Gloria麻將舞台」，以「粉紅赤兔馬」浮雕躍上圓形紅舞台。

三期廣場則打造「Gloria麻將舞台」，以「粉紅赤兔馬」浮雕躍上圓形紅舞台，並結合梅樹、中國結等年節元素；草地上則設置超大型麻將裝置，呼應「中、發、白」大三元吉局，寓意新年好運到位、財運齊發，成為園區拍照亮點。

▲2026春節檔期「華泰唐人街」今開跑。（圖／業者提供）

▲2月17日至2月19日園區安排「馬年開運大遊行」與「川劇變臉」表演。

活動重頭戲集中在大年初一至初三（2月17日至2月19日）。園區每日安排「馬年開運大遊行」與「川劇變臉」表演，活動自下午2點起，從二期噴水池廣場展開，由舞龍耍珠揭開序幕，隨後由財神爺領軍進行全區踩街，與民眾互動拜年，隊伍最終於三期廣場集結，並由川劇變臉秀壓軸登場。

此外，活動尾聲也規劃「穿越龍門」互動橋段，民眾可向財神爺領取新春發財金與喜糖，贈品數量有限，送完為止。

▲大江購物中心近日也換上「開市迎福」年節造景。（圖／業者提供）

▲大江購物中心近日也換上「開市迎福」年節造景。（圖／業者提供，下同）

另外，同樣位在桃園中壢的大江購物中心，近日也換上「開市迎福」年節造景，搭配紅色牌樓、燈籠長廊與互動式裝置齊聚一樓中庭，一踏進商場就能感受濃濃年味。

▲大江購物中心2026年節裝置。（圖／業者提供）

▲▼新春布置將展至3月5日；「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景的祝福畫面。

▲大江購物中心2026年節裝置。（圖／業者提供）

牌樓下方鋪設紅色迎春步道，上頭印有「正月初一」、「新年」等字樣，象徵迎接新年的第一步。另一側的立體馬匹裝置同樣吸睛，金黃色造型散發好運與奔騰氣勢，象徵在新的一年「馬到成功」，也成館內人氣打卡點之一。

除了靜態造景，大江也規劃「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景的祝福畫面，新春主題布置將展至3月5日。

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 華泰唐人街 華泰名品城 走春 大江購物中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

