聖淘沙最高露天酒吧！俯瞰新加坡海峽、免擠人賞煙火秀

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程

來到新加坡聖淘沙（Sentosa）該去哪裡放鬆一下呢？如果妳跟我一樣喜歡追逐高空美景，絕對不能錯過位於The Outpost Hotel頂樓的「1-Altitude Coast Rooftop Bar」，這裡不只是聖淘沙最高的露天酒吧，更擁有絕美的無邊際泳池視野。

最棒的體驗莫過於點一杯特調，看著夕陽緩緩落入海平面，運氣好的話，晚上還能直接俯瞰「時光之翼 Wings of Time」的煙火秀！這篇幫大家整理了交通方式、預訂優惠跟菜單價位，去新加坡度假一定要把它排進行程裡！

怎麼去？

餐廳位於聖淘沙島上的 The Outpost Hotel（悅樂聖淘沙酒店）頂樓（Level 7），交通其實非常方便，還能到安排到HyperDrive室內卡丁車，體驗飆速快感，下午到聖淘沙海灘走走，傍晚到1-Altitude Coast看夕陽吃晚餐，晚上欣賞聖淘沙時光之翼煙火秀，這樣安排行程完全不趕路，不管是跟另一半約會還是帶家人出遊都超完美！

交通

搭乘新加坡地鐵紫線（NEL）或黃線（CCL）到港灣站（HarbourFront Station, NE1／CC29），地鐵站E出口進入VivoCity（怡豐城）購物中心，直接搭電梯或手扶梯上3樓（L3），搭乘聖淘沙捷運（Sentosa Express），在終點站海灘站（Beach Station）下車，在這裡轉乘海灘接駁車到Palawan Kidz City下車。

目前使用易通卡（EZ-Link）或信用卡感應，搭乘聖淘沙捷運入島費通常是4新加坡幣（大約台幣100元），而島內搭乘捷運或公車都是免費的。

▲海灘接駁車是免費交通工具，可以直達三大海灘，有時間也可以到海灘走走。

▲進到Palawan Kidz City之後，搭乘手扶梯直達最頂樓，出來之後是一片廣場，往左走這棟黑色建築頂樓就是餐廳。

餐廳環境

▲走到建築內之後，這邊像一個停車場，左前方就是餐廳的入口，再轉乘電梯至頂樓。

▲一踏出電梯，真的會被眼前的景色驚艷到！頂樓酒吧餐廳中間是一個泳池，倒映著天空的顏色，超級好拍。

海風輕拂臉龐

站在頂樓視野非常開闊，遠遠的還能眺望聖淘沙海灘的美景，加上高空通風好，傍晚吹著海風，天氣微涼超級舒服，完全沒有新加坡平地的悶熱感。

高空泳池

很多人以為來這裡只能喝酒，但最棒的是有泳池！建議大家來用餐時可以順道帶上泳裝，直接下水玩水消暑，超級好玩！一邊游泳一邊俯瞰海景，這才是聖淘沙最正確的打開方式。

賞煙火秘境

傍晚時分，這裡可以欣賞到絕美夕陽。看著太陽落在新加坡海峽的水平線上，天空變幻成粉紫色，真的非常浪漫。到了晚上，還能直接俯瞰聖淘沙的煙火表演，視野完全沒遮擋，是看煙火的秘密基地！

菜單

大家都知道新加坡物價高，想要在聖淘沙的高空酒吧享受美景，又不想荷包失血，提前做功課絕對是必須的！這裡不僅是聖淘沙最高的高空酒吧，還能同時擁有無邊際泳池與百萬海景。

餐點分享

我們這次先在KKday線上買好餐券，價格比現場單點划算得多！不只能喝到特調，雙人套餐的內容更是豐富到出乎意料。「雙人套餐」內容物誠意滿滿，包含兩杯精選特調酒類，原本以為景觀酒吧的餐點只是點綴，結果這份量完全能當正餐！包含了鮮嫩牛排、多汁雞胸肉、火腿、鱸魚排，配菜有酥脆馬鈴薯球、清爽沙拉、還有我最愛的抱子甘藍，口味也都很不錯。

評價

這次來到「1-Altitude Coast」的體驗真的比預期中還要驚艷！原本只是想找個地方看風景，沒想到這裡從氛圍、餐點到服務都非常有水準。以前總覺得在新加坡的高空酒吧消費會高不可攀，但透過KKday提前購買餐券，不僅解決了點餐的困擾，還能以相對親民的價格吃到豐富的雙人套餐，真心覺得這筆錢花得非常值得。

無論你是想跟另一半來一場浪漫的夕陽約會，還是想跟閨蜜穿上泳裝在池畔放空一整個下午，這裡都能滿足你。遠眺海灘的開闊感、微涼的高空海風，再加上最後那場驚喜的煙火秀，這絕對是聖淘沙行程中最難忘的亮點！

1-Altitude Coast Rooftop Bar

地址：The Outpost Hotel, 10 Artillery Ave, #07－01 Sentosa Island, 新加坡 099951

營業時間：周一、二11：00－22：00、周三、四、日11：00－00：00、周五、六11：00－02：00

