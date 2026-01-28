新年住萬豪「30坪連通房」贈摩天輪票　趣淘漫旅3799元起含早餐

▲台北萬豪酒店豪華套房。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻春節9天及和平紀念日3天連假商機，台北萬豪酒店與凱撒趣淘漫旅台北分別推出新春住房專案，從大家庭30坪「外連通房」、親子主題房到情人節住房，提供多元過年選擇。

▲▼台北萬豪酒店戶外高空泳池；Garden Kitchen自助早餐。



台北萬豪酒店看好返鄉團聚與家庭出遊需求，推出「萬式過年 闔家同行」住房專案，主打由豪華套房與經典客房組成的30坪「外連通房」，適合二代同堂或大家庭入住。專案每晚18,000元＋15.5%，含4客Garden Kitchen自助早餐，連住2晚再加贈美麗華摩天輪門票4張，最多可加床入住6人。即日起至2月26日開放電話預訂，入住期間為2月6日至3月1日。

▲「城市野遊趣」住房專案房內備有森林主題帳篷、童書、玩偶與兒童遊戲，適合6歲以下孩童。



親子族群則可選擇「城市野遊趣」住房專案，客房內備有森林主題帳篷、童書、玩偶與兒童遊戲，適合6歲以下孩童。專案含2大2小早餐，並加贈捷運一日票2張、動物園紀念鑰匙圈與山海豆花2份，即日起開放預訂及入住至9月30日，房價採浮動制。

▲天際豪華套房加碼25,000點會員積分。



針對萬豪旅享家會員，台北萬豪另推出「豪享套房 萬點禮遇」專案，入住豪華套房可獲贈20,000點、天際豪華套房加碼25,000點會員積分，並享貴賓廳Happy Hour、會議室使用等尊榮禮遇。專案即日起至4月3日開訂，入住期間為2月1日至4月6日，房價依官網公告為準。

▲凱撒趣淘漫旅台北推出「甜蜜開春」住房專案，入住探索客房每晚3,799元起。（圖／業者提供）



另外，迎接農曆春節與西洋情人節雙假期，凱撒趣淘漫旅台北攜手台灣小農品牌推出「甜蜜開春」住房專案，即日起至2月28日開放預訂，入住期間橫跨春節連假與情人節檔期。雙人入住探索客房每晚3,799元起，含自助吧早餐，並加贈蜂蜜酒、馬年限定紅包袋與西班牙糖，同時可獲得「開春刮刮樂」乙張，有機會抽中住宿券。

春節期間，飯店大廳也規劃舞獅、捏麵人、彩繪及春聯書寫等民俗體驗，為住客增添濃厚年節氛圍。

