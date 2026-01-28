ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

▲▼「發發The Far Far Farm」草莓季登場。（圖／發發提供 ）

▲發發草莓季今年推出「白雪莓莓系列」。（圖／發發提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「發發The Far Far Farm」推出草莓搭配奶蓋的「白雪莓莓系列」，即日起上市，消費滿168元再送「發鴨紅包袋」，2月2日至15日加碼「買6送1」優惠。

白雪莓莓系列有「白雪草莓啵啵優格」，招牌優格加入草莓、寒天啵啵與雪白奶蓋，售價95元；「白雪草莓啵啵鮮奶」則是鮮奶加入草莓、寒天啵啵與鹹甜奶蓋，售價85元。

▲▼「發發The Far Far Farm」草莓季登場。（圖／發發提供 ）

▲即日起消費滿額送限量紅包袋。

迎接農曆新年，即日起購買飲品滿168元可獲得限量「發鴨紅包袋」；2月2日起至2月15日加碼門市消費或使用你訂線上點餐「全飲品買6送1」，價低者為優惠品項。

▲▼「發發The Far Far Farm」草莓季登場。（圖／發發提供 ）

▲同步推出最新發發鮮奶優格。

業者同步推出最新「發發鮮奶優格」，生乳發酵且無加糖，450克售價168元，各直營門市（伊通／莊敬／港墘／南港／西門／通化／晴光門市）今天起上架，也可透過線上下單宅配到家。

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲五桐號草莓季推出2款飲品。（圖／五桐號提供）

五桐號今年草莓季推出2款限定飲品，人氣「雪絨草莓奶酪」再回歸，底層鋪上整顆鮮奶酪，層層堆疊現打草莓冰沙、新鮮大湖草莓果丁，最後是濃醇鮮乳奶霜，售價99元；全新「草莓抹茶奶霜」，上層為鮮乳奶霜，搭配日本京都宇治抹茶、草莓果肉，售價79元。

近日還有2大系列新品，水梨系列推「鹹梨青茶」，選用青茶結合水梨、老鹽、梅子，「桂花梨青」則加入桂花糖釀，兩款皆為65元。琥珀烤奶系列則有「琥珀烤拿鐵」以及「紅豆琥珀烤拿鐵」，售價70元起。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲近日再推出2大系列新品（圖／記者蕭筠攝）

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！

台中最美「富興工廠」入選文化基地

台南名店「冰鄉」草莓冰今日開賣

Krispy Kreme「新春甜甜圈」買1送1　限時3周送抽獎券

新加坡聖淘沙最高露天酒吧開箱！

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

200元爽嗑主餐＋40道韓式小菜吃到飽

萬華鑊氣生炒鱔魚只賣130元！

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

義大利老闆親手做正宗提拉米蘇只賣50元

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

日月潭溫泉旅宿「過年住房率破8成」

陽明山櫻花巷現況直擊　順遊鵝尾山

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！

