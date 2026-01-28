Krispy Kreme「新春甜甜圈」買1送1　限時3周送抽獎券

▲Krispy Kreme推出3款馬年甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme推出春節限定甜甜圈，有「好運加馬」、「馬上旺來」以及「桃花朵朵」共3款，明天起至3月3日限時販售，開賣前3天憑新品券再享買1盒送1盒。

▲▼馬上旺來（上）、桃花朵朵（下）。

「好運加馬」表面以糖霜與巧克力等畫出小馬樣貌，再加上洋芋捲餅乾增添口感；「馬上旺來」是包著鳳梨餡的甜甜圈，再以檸檬巧克力做成鳳梨造型；「桃花朵朵」除了外觀有桃花，裡面包著黑櫻桃餡。以上3款皆賣60元。

▲2月2日至2月22日期間購買任一盒裝甜甜圈隨盒附贈抽獎券1張。

業者同步推出禮盒，6入299元，含3顆新年甜甜圈+3顆綜合口味甜甜圈；12入499元，含3顆新年甜甜圈+9顆綜合口味甜甜圈，綜合口味甜甜圈限47元以下，開放加價換購。。

Krispy Kreme指出，明（29）起至1月31日LINE好友限定，憑新品券購買新品禮盒就送原味糖霜甜甜圈1盒（買12入送12入、買6入送6入）；新品上市期間購買任一新品再享大杯飲品折15元。

2月2日至2月22日加碼買任一盒裝甜甜圈隨盒附贈抽獎券1張，中獎率100%，最大獎為6入綜合甜甜圈1盒免費送，優惠券限下次使用，兌換期限至3月3日。

▲滿滿海苔肉鬆波堤（左）、流心濃芋金沙波堤（右）。

▲濃芝麻波波隆尼（左）、巧克芭娜娜派（右）。

另外，Mister Donut本月與百萬YouTuber千千的品牌「水水灶咖」合作，推出8款聯名新品，「流心濃芋金沙波堤」有金沙餡料，再裹上芋頭可可沾醬，售價79元；「滿滿海苔肉鬆波堤」則是美乃滋與海苔肉鬆的組合，售價59元；「芋見QQ波堤」，把波堤剖半擠上芋泥鮮奶油，並放上QQ麻糬丁，售價59元。

▲椰香芒果糰子（左）、芋見QQ波堤（右）。

「濃芝麻波波隆尼」用芝麻拌入鮮奶油後填入波波隆尼，表面再撒上芝麻糖粉，售價79元；「巧克芭娜娜派」以北海道酥鬆派皮加入香蕉餡、可可醬及煉乳，售價69元；「椰香芒果糰子」將日式糰子做為糯米飯，並擠上椰奶醬與泰式芒果醬，售價60元。

2款現做飲品為「芋頭牛奶」售價89元及「摩摩喳喳」售價99元。

▲現做飲品有2款。