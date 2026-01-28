台南名店「冰鄉」草莓冰今日開賣　每碗售價維持195元

▲台南人氣店「冰鄉」草莓季今日登場。（圖／取自冰鄉臉書）

記者黃士原／台北報導

有台南最強排隊芒果牛奶冰稱號的「冰鄉」，到了冬天就是要吃超浮誇的草莓冰，今日（1/28）正式開賣草莓冰，今年售價維持一碗195元。

冰鄉草莓季往年都是12月左右登場，但近年都要等到1月後，據了解，店家都是與固定農家合作進貨，而且要等到旺季生產的特大顆草莓，因此開賣時間都會比其他業者還晚。冰鄉日前宣布，今日（1/28）正式開賣草莓冰，今年售價維持一碗195元。

冰鄉草莓季營業時間從中午12點開始，熟門熟路的消費者都會提早排隊領號碼牌，官方臉書也提到，會照現場排隊的時間調整，因為人太多時會影響騎樓的通行，建議大家可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候。

不過業者也提到，「真的拜託大家不要一大早就來辛苦排隊。每當看到大家清晨就守在門口，老闆娘心裡除了感謝，更多的是不捨與心疼，為了不讓大家久候，長輩也總是跟著清晨就趕來開店」。冰鄉草莓冰不接受電話預約，一律以現場排隊優先。

▲韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」再度登台。（圖／晶華酒店提供）

另外，迎接草莓盛產季節的到來，台北晶華酒店館內餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款限定甜點，去年來台快閃引起搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」，2月22日前限時販售，除了「經典草莓園蛋糕」，還有「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品。

再度來台快閃的KITCHEN205，除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底、夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓蛋糕」，蛋糕頂層覆以細緻巧克力鏡面並綴上整顆草莓，提供偏好大人系甜點的消費者截然不同的選擇。上述兩款KITCHEN205蛋糕6吋售價1980元。

▲KITCHEN205「冬日草莓帕妃」。（圖／晶華酒店提供）

另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現「草莓主角感」，整體風味清爽不膩、視覺張力十足，外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用則是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。