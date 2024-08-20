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曾是中部最大酒家！彰化鐵路醫院藏秘密餐酒館　結合光雕投影超美

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@_demi666

文／ReadyGo

漫步在彰化市區的巷弄中，你會發現這座城市藏著豐富的文化底蘊，且彰化美食可說是非常多樣化，從傳統小吃、銅板美食到風格餐廳等應有盡有，完全符合好吃、好喝又好拍！而在眾多彰化咖啡廳中，這次將目光投向位在陳稜路上的彰化鐵路醫院，裡頭隱身著一間結合餐飲與光雕的特色咖啡餐酒館──Light up cafe＆bar，悄悄地勾勒出一抹摩登與復古。

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彰化美食

融合餐飲與光雕的特色咖啡餐酒館

空間介紹
彰化鐵路醫院建於1937年，前身為彰化鐵路醫院，是當時為中台灣最大的酒家，許多文人雅士於此出入。而建築共有兩層樓，外觀採不對稱的立面設計，在當時是非常前衛的作品，如今也成為了縣定古蹟。一樓現作為展示空間，由二手書店、家居、服飾、飾品和Light up cafe&bar等品牌進駐。

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

交通方式
前往Light up cafe＆bar的交通也很方便，從彰化車站步行至店裡大約只要5分鐘，當你看到仿造輪船船樓外型的彰化鐵路醫院，就知道抵達了。沿路還有知名的彰化阿璋肉圓、堂圓仔湯糯米炸等彰化美食，走起來其實相當愜意。

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

用餐規定
Light up cafe＆bar由專門提供光雕投影及其延伸的視覺設計的「光滿樓」出品，木質調的裝潢擺設，搭配光雕配置在牆面、天花板上，映射出復古摩登氣息。值得注意的是，入內需脫鞋，而店裡有提供拖鞋，有需要的客人穿。另外，內用座位不算多，人數到齊才可入座，店家也希望客人不要擅自更換桌或移動桌椅，且由於店內較多器材與硬體設備，所以目前暫不接待12歲以下兒童與寵物，就請大家注意一下。

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

必點菜點
第一次來訪的話，一時之間可能會不知道菜單在哪裡，菜單被投影在最大張的桌面上，只要掃描QR Code點餐，隨後餐點便會由店員送餐到桌，非常方便！Light up cafe＆bar的低消為一杯飲品，品項則主要提供咖啡、康普氣泡、鹹食、甜點和酒精飲料。至於店家招牌則為冷萃咖啡、塔可飯、冰淇淋咖啡凍、檸檬高塔和一顆提拉米蘇等等，尤其他們家提拉米蘇的造型是圓圓的，可愛之餘質地也很濃厚，特別推薦讀者嚐嚐看。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wanling_lan

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

用餐心得
洋溢著橘色調的Light up cafe＆bar，店內Wi-Fi可連iTaiwan使用，而部分座位有提供插座。整體用餐體驗來說不僅呈現出高質感，氣氛更是好到像是秘密基地一樣，讓人只想帶喜歡的人一起來。

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wanling_lan

▲▼彰化人的秘密基地！結合光雕的咖啡餐酒館Light up cafe&bar。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_demi666

Light up cafe＆bar

地址：彰化縣彰化市陳稜路228號
營業時間：14：00－22：00（周四公休）
 

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